Mais de 81 mil candidatos disputam 1,4 mil vagas no último dia do concurso da Semsa

O último dia de provas objetivas do concurso público da Semsa aconteceu no último domingo (5)

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus realizou neste domingo (5), o último dia de provas objetivas do concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Desta vez, 81.173 candidatos inscritos para 1.409 vagas de níveis médio e médio técnico participaram do certame na capital.

O secretário municipal de saúde, Djalma Coelho, acompanhou o andamento do certame, que está sendo coordenado pela Secretaria Municipal de Administração (Semad) e organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O secretário explicou que o concurso começou a ser planejado ainda na gestão da ex-secretária de saúde Shadia Fraxe, quando a gestão identificou muitas vagas em vacância e um déficit muito grande de servidores.

“A secretaria solicitou a realização do concurso e prontamente o prefeito David Almeida atendeu nosso pedido. Este certame vai permitir um importante reforço para manter a saúde básica de Manaus como a melhor do país”, ressaltou.

Conforme o secretário, a Prefeitura trabalha para convocar os aprovados logo após a divulgação do resultado final, seguindo os prazos legais. Djalma reforçou que os médicos aprovados no resultado final que foi divulgado no mês passado, irão começar a entregar a documentação no dia 15 deste mês.

Para secretário da Semad, Ebenezer Bezerra, que também acompanhou a movimentação nos locais de prova, o certame representa um importante acontecimento na saúde do município. “Para nós é mais um momento histórico na gestão do prefeito David Almeida que está comprometida em ofertar uma saúde de qualidade à população. Hoje nós acompanhamos toda a logística, a chegada das provas, os malotes lacrados, dando total transparência e segurança para os candidatos em relação ao conteúdo das avaliações”.

Preparação

Foram 43.006 candidatos inscritos para concorrer a uma das 250 vagas de AS-Assistente em Administração, pela manhã. À tarde foi a vez dos 38.167 candidatos que se inscreveram para disputar 1.159 vagas em diversas áreas.

“O nível da prova foi razoável e a realização foi muito tranquila. A gente já vem fazendo outras provas pela FGV e sabemos que o nível de dificuldade dela é alto, mas depende também da preparação do aluno. Eu estou confiante que fui bem”, disse João Brasil, candidato a assistente administrativo.

“Eu estou muito ansiosa, mas creio que deu tudo certo. Eu estudei um pouco, mas também já atuo na área, então creio que isso vai me ajudar bastante”, declarou a técnica de patologia clínica Meire de Souza.

Resultado

A publicação do resultado final está prevista para o dia 27 de junho. O gabarito da prova, assim como as demais publicações relacionadas ao concurso, podem ser conferidas nos próximos dias no site da FGV. Ao todo, o concurso da Semsa oferta 2.001 vagas descritas em três editais: 001/2021, 002/2021 e 003/2021.

As primeiras provas foram aplicadas em 1º de abril, para os cargos de médicos, e em 1º de maio foi a vez da disputa acontecer para os cargos de nível superior, fundamental e dois cargos de nível médio.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

David Almeida homologa concurso público da Semsa para o cargo de médico

Prefeito David Almeida homologa concurso público da Semsa para o cargo de médico

Gabarito preliminar das provas do concurso da Semsa é divulgado pela FGV