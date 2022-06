Cesta Básica aumenta em 0,81% em relação a abril, diz pesquisa

A Comissão de Defesa do Consumidor aponta que no mês passado (abril), o preço médio da cesta básica chegou ao montante de R$ 308,51

Manaus (AM) – A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC/ALEAM), presidida pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos) divulgou nesta quinta-feira (2), que a Cesta Básica de Maio de 2022 apontou que o preço médio do carrinho de compras do amazonense aumentou pelo quarto mês consecutivo, alcançando o valor de R$ 311, ou seja, uma alta de 0,81% em relação ao mês anterior.

“Estamos acompanhando esses preços, ouvindo os consumidores, indo aos supermercados. A Cesta Básica do amazonense tem aumentado por causa do elevado preço do petróleo, gás natural e de insumos agrícolas, como fertilizantes e defensivos, que contribui para essa alta nos valores dos produtos” , disse João Luiz.

O levantamento realizado pela CDC/ALEAM revela que os produtos como bolacha cream/cracker (+15,17%), macarrão espaguete (+8,01%), frango (+7,08%), leite em pó (+6,27%) e o açúcar (+4,26%) tiveram uma impulsam nos preços. Na contramão, a pesquisa indica, que o sabão em barra (-9,31%), sabão em pó (-5,66%), café (-4,89%), cartela de ovos (-4,52%) e o feijão carioca (-3,15%) ficaram mais baratos.

Comparação

A Comissão de Defesa do Consumidor aponta que no mês passado (abril), o preço médio da cesta básica chegou ao montante de R$ 308,51. Neste mês o preço mínimo da cesta ficou no valor de R$ 239,42, enquanto em abril o amazonense gastou R$ 250,15, ou seja, um valor 4,29% menor.

Dados

A coleta de dados da pesquisa percorreu 10 supermercados nas regiões Leste e Norte de Manaus. Para a seleção, foram consideradas modificações em 13 itens, claro, que são presentes no dia a dia da mesa do trabalhador amazonense.

