Maria Gadú comenta valorização do cancioneiro brasileiro

A cantora Maria Gadú, convidada do programa Conversa de Música da InnSaeiTV , que vai ao ar na próxima quarta-feira, 16 de fevereiro, gravou em entrevista detalhes de sua trajetória profissional, as cinco indicações ao Grammy Latino e sua relação com o cinema e com os livros.

Maria Gadú comenta o porque valoriza tanto o cancioneiro brasileiro e a música brasileira, sobre sua luta e ativismo pelos povos indígenas.

A cantora também relembra que gostaria de ser historiadora antes de ser cantora e que hoje retomou essa vontade ao lidar com questões climáticas, sobre os povos indígenas e Amazônia.

Ela vai a campo para observar o que acontece nos biomas e tem levado as pautas de responsabilidade social aos órgãos responsáveis, buscando melhorias. E fala também sobre a primeira Marcha das Mulheres Indígenas no Brasil.

“Há muita doçura na luta indígena”, diz Gadú. Além disso, Gadú fala sobre a influência de Marisa Monte às suas criações, além da presença das mulheres no main stream, e brinca:

“Existem as belas, recatadas e do lar e as belas, recatadas e do estúdio”.

Clube da Esquina

Ela também citou referências musicais como Clube da Esquina e sobre seus processos de produção.

Sobre cinema, Maria Gadú opina sobre o filme Marighella (2019), que tem o Seu Jorge como protagonista.

“Eu amei o filme, me deu uma sensação de pertencimento”.

Ainda sobre produções audiovisuais, ela comenta sobre a importância de transmitir fatos históricos e que não podem ser esquecidos.

“Um filme brilhante é ‘Última Floresta’, documentário da Gullane Distribuidora com o xamã Davi Kopenawa, com muita beleza e poesia e muito premiado pelo mundo”, indica Maria Gadú.



Maria Gadú regravou “Faroeste Caboclo”, da Legião Urbana, e confessa:

“Gravei porque eu gosto! Eu amo Renato Russo, amo essa música, inventei um disco para gravar essa música”.

O disco é um retrato da cantora, mas também uma mostra do momento pelo qual o Brasil está passando.

A cantora também comenta sobre as raízes da música indígena, na música brasileira. Ela fala sobre este e outros assuntos no programa Conversa de Música, na quarta-feira (16/02), às 19h, onde é possível acompanhar todo o bate-papo. Na InnSaei também é possível ver as entrevistas anteriores por onde já passaram nomes como Erasmo Carlos, Otto, Jorge Du Peixe, Pipi Piazzolla, entre outros.

Serviço

O que: Maria Gadú noprograma “Conversa de Música”, apresentado por Sérgio Martins

Onde: InnSaeiTV

Quando: 16 de fevereiro de 2022, quarta-feira, às 19h

Acesso gratuito

Conversa de Música na InnSaeiTV

O programa Conversa de Música é uma produção da InnSaeiTV do produtor Alessandro Delicato, Bia Ambrogi e Sérgio Martins. Sérgio Martins é um jornalista e crítico musical com mais de 30 anos de carreira e é quem conduz a atração que ganha relevância tanto no meio musical quanto do cinema.

Durante os bate-papos semanais com artistas, músicos, cantores e compositores, o jornalista une referências dos universos da música e do cinema. Além de uma entrevista descontraída sobre a carreira dos convidados, o programa se estende sobre trilhas sonoras que dão vida aos filmes.

Sérgio também faz um passeio sobre atores, diretores, filmes e outros elementos das telonas. Todas as quartas-feiras, às 19h, o programa Conversa de Música recebe um novo convidado para comentar sua carreira profissional e sua relação com a sétima arte. InnSaeiTV . Gratuito.

Sobre a InnSaeiTV

Lançada em agosto de 2020, a plataforma de streaming e programação ao vivo InnSaeiTV foi desenvolvida por Bia Ambrogi e Fernanda Senatori, com tecnologia de ponta para uma segunda onda de inovação na indústria.

Pensada para mudar o rumo do setor, a InnSaeiTV é 100% nacional e está disponível para todas as telas – celular, tablet e SmarTV – e com aplicativo para iOS e Android.

Conhecida como a Casa dos Festivais, a InnSaeiTV hospeda a maior parte dos festivais brasileiros na versão online, ampliando acesso à cultura e avançando também para o mercado Sulamericano. A plataforma ainda oferece programação e conteúdo diversos, canais temáticos, ao vivo, speeches, séries e shows. O cadastro é gratuito com sessões abertas, fechadas por assinatura ou em formato pay-per-view.

*Com informações da assessoria

