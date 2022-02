Banda “Treme Terra” lança nova música nas plataformas digitais neste sábado (12)

O novo single da banda, “Lembre Sempre de Nós”, é uma versão de “Always Remember Us This Way”, de Lady Gaga

A banda amazonense, liderada pelo músico Bopp, já havia lançado em setembro de 2021, nas plataformas digitais, o álbum “Um Terremoto de Sucessos” composta por 12 músicas, entre elas autorais e algumas conhecidas do grande público, como uma versão da música “I Love To Love” (Diga Logo), sucesso de Tina Charles.

Bopp conta que o novo single da banda, “Lembre Sempre de Nós”, é uma versão de “Always Remember Us This Way”, sucesso de Lady Gaga, composta por ela, Hilary Lindsey/Nathaly Hemby/Lori Mackenna, com versos diferenciados, criados por ele, no ritmo forró romântico.

Ele afirma ainda que a música é uma homenagem à sua esposa, Cecília Motta, com quem completou 30 anos de casado este ano.

“A inspiração para a escolha dessa música veio por conta dessa homenagem que eu queria fazer para ela. Pois a música da Lady Gaga tinha em seus versos tudo o que eu queria dizer. Apenas mudei algumas palavras para dar a minha versão, a minha cara, e como a lei dos Estados Unidos permite que você faça versões de músicas americanas em português, sem precisar de autorização, permitindo seu lançamento e divulgação desde que dê o devido crédito aos autores, então não tive problemas quanto aos direitos autorais e escolhi essa música como nova música de trabalho, que, após o seu lançamento, fará parte do repertório da banda Treme Terra”, completa ele.

Bopp foi integrante e fundador da banda Carrapicho. Além de músico, ele é produtor, compositor, escritor e comanda hoje a banda Treme Terra que já tem 26 anos de estrada.

Ele é autor do livro “Tic Tic Tac Carrapicho – A banda que Explodiu na Europa”, lançado em dezembro do ano passado, que conta a trajetória do grupo Carrapicho desde a sua fundação com fatos inéditos. O livro se encontra disponível no site da banda Treme Terra pelo endereço eletrônico bandatremeterra.com.

Sobre a banda

A banda nasceu em dezembro de 1995 e segue a mesma linha das bandas Matruz Com Leite e Magníficos, tocando ritmos como xote, arrasta-pé e forró romântico.

A Treme Terra leva um repertório com ritmos nordestinos e vasto repertório para várias épocas do ano, como no período do carnaval, por exemplo, onde tocam marchinhas e frevo. De acordo com Bopp, a banda leva para os shows o repertório que o contratante quer ouvir. “Tem música para todos os gostos”, finaliza ele.

Para quem quiser contratar a banda Treme Terra, o número de contato é 92 99114-3260.

