Teatro Amazonas recebe espetáculo de jazz latino com entrada gratuita  

Manaus (AM) – A Amazonas Band realiza, nesta terça-feira (7), a segunda edição do espetáculo “Latino”. A apresentação inicia às 20h, com entrada gratuita no Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, no Centro.

O repertório traz hits como rumba, mambo, cha-cha-cha, boleros tradicionais e obras de compositores do jazz latino.

Segundo o regente da Band, Rui Carvalho, são músicas de artistas famosos como Tito Puente, Eddie Palmieri, Paquito d’ Rivera, Arturo Sandoval, Chico O’ Farrill, entre outros. Também vai contar com composições especiais feitas pela Amazonas Band, que tem mais de 20 anos de existência.

“A primeira edição do espetáculo ‘Latino’ aconteceu no Teatro da Instalação e foi um sucesso de público, por isso, vamos fazer a segunda edição. O show é bem animado e as pessoas vão conferir o melhor do jazz latino”, afirma Rui Carvalho.

Entre os artistas homenageados no espetáculo, destaque para o saxofonista e clarinetista de jazz cubano, Paquito d’ Rivera, que já ganhou 14 prêmios Grammy e é celebrado por suas contribuições ao jazz latino-americano.

*Com informações da assessoria

