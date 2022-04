Teatro Amazonas recebe Internacional Jazz Day

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas e no site do evento

Manaus (AM)- O International Jazz Day é um evento global comemorado no dia 30 de abril em 190 países.

Com transmissão ao vivo pela TV Encontro das Águas, em 2022, o Amazonas Jazz Day terá sua terceira edição, em uma noite de sábado, dia 30 de abril, às 19 horas no Teatro Amazonas, se consolidando como o melhor evento de Jazz da Região Norte.

Manaus se destaca como uma das sedes do International Jazz Day por meio do Amazonas Jazz Day. O evento reúne os jazzistas da cidade no palco do Teatro Amazonas em uma experiência única fundindo os grandes clássicos do Jazz com a Música Amazônica, os músicos prometem arranjos exclusivos.

Promovido pela UNESCO o evento consiste em apresentações musicais destacando o Jazz na promoção da paz, da criatividade, do diálogo intercultural e na união dos povos de todos os cantos do Mundo.

Sucesso de público e crítica, o Amazonas Day Jazz é uma iniciativa dos músicos Régis Gontijo (Blues na Floresta) e Leonardo Pimentel (Amazonas Filarmônica) teve suas primeiras edições em 2018 e 2019.

Leonardo afirma que o momento é de retomar as atividades culturais que incluem o jazz.

“Depois de um período difícil para todos nós, podemos voltar e fazer essa fusão musical. Misturando os elementos amazônicos com o Jazz, esse é o grande diferencial do Amazonas Jazz Day”.

Segundo Regis Gontijo, “O nosso Jazz Day está conectado a uma mensagem de paz nesses tempos de guerra, todos nós estamos comovidos com essas questões que afetam a humanidade, estamos sensíveis a isso tudo, o Jazz tem uma mensagem de esperança em dias melhores”.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas e no site https://www.bilheteriadigital.com/amazonas-jazz-day-2022-30-de-abril .

