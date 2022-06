Projeto leva peças de teatro infantis para escolas públicas de Manaus

Manaus (AM) – Estudantes de escolas públicas com idades entre 8 e 12 anos terão a oportunidade de assistir a três peças teatrais gratuitos: “Prevenção Bullying”, “Por um Futuro Melhor” e “Reciclando ando”. Serão 45 apresentações ao todo, que acontecem ao longo dos meses de maio e junho, a próxima cidade a receber os espetáculos será Manaus.

O projeto “Teatro Itinerante — Diversão e Cultura em Cena” em parceria com a Crown é idealizado e realizado por Cepar Cultural e pretende levar arte, cultura e entretenimento para jovens de todo o país.

“Abordar temas de importância social e gerar reflexão por meio de brincadeiras é a melhor forma de mudar atitudes e conscientizar as próximas gerações. A ideia com esse projeto é que os participantes entendam como simples atitudes podem fazer a diferença, seja para combate ao bullying, ou pela consciência ambiental e sustentabilidade” conta o diretor do projeto.

Prevenção Bullying

Um em cada dez estudantes brasileiros é vítima de bullying na escola. Na maior parte, os casos começam silenciosos, e por isso, são mais graves e precisam de muita atenção. Por isso, para desmistificar o assunto, o projeto trará o tema de forma leve para as crianças. A ideia é que os pequenos espectadores participem todo o tempo das dinâmicas, tornando o espetáculo interativo e divertido.

Um comitê de sábios, formado pelas próprias crianças da plateia, será responsável por analisar atitudes que, muitas vezes parecem inofensivas, mas na verdade são bullying e magoam os outros. As atividades permitem com que os participantes desenvolvam habilidades como empatia, negociação, diálogo e respeito às diferenças.

Por um Futuro Melhor

A consciência ambiental é importante porque tem efeitos positivos para o planeta e para a qualidade de vida das pessoas. Informar as crianças sobre os perigos do consumo excessivo praticados no dia a dia e preservar o ecossistema que está em destruição é o grande objetivo desta peça.

Durante a apresentação, um astronauta volta do futuro para contar sobre os problemas ambientais enfrentados no futuro. Com um conteúdo lúdico e interativo, o espetáculo aborda temas como a importância da preservação dos recursos naturais e como precisamos cuidar bem do nosso planeta para desenvolvermos um futuro mais sustentável.

Reciclando “ando”

Abordar o tema da reciclagem com crianças demonstra, na prática, a relevância da contribuição de cada um na conservação do meio ambiente. Nesta peça, os pequenos espectadores participam de atividades e dinâmicas para descobrirem seu papel no futuro do planeta. Tudo é feito de forma interativa e lúdica, com o objetivo de mostrar a importância dos cuidados com o lixo produzido diariamente.

Por meio de ações como essa, as crianças percebem seu papel como agentes transformadores e reconhecem os efeitos das suas atitudes no mundo em que vivem, contribuindo para criar cidadãos que participam do processo de preservação do planeta, auxiliando no cuidado e na precaução da poluição no ar, na água e no solo.

Peça: “Por um Futuro Melhor”

E.M. Dr Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo- 13/06/2022

Horários: 10h e 13h

Endereço: Rua Walter Rayol, S/N – Presidente Vargas

E.M. Jornalista Sabá Raposo- Data: 13/06/2022

Horários: 16h

Endereço: Rua Santa Monica, S/N – Manoa Florestal

Peça: “Prevenção Bullying”

E.M. Jornalista Sabá Raposo- 14/06/2022

Horários: 07h30

Endereço: Rua Santa Monica, S/N – Manoa Florestal

E.M. Governador Eduardo Ribeiro- 14/06/2022

Horários: 10h30 e 13h30

Endereço: Rua Santo Expedito (Antiga Fluminense), 71 – Cidade de Deus

