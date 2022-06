Duelos do BF Mr. Cage Fight Music Show prometem o melhor da luta em Manaus

O evento com 12 lutas acontece na Arena Amadeu Teixeira

Manaus (AM)- Com 12 lutas, a primeira edição do BF Mr. Cage Fight Music Show em Manaus acontece nesta sexta-feira (10), na Arena Amadeu Teixeira, Zona Oeste da capital amazonense.

Na tarde desta quarta-feira (8), aconteceu o “Media Day” dos lutadores que farão parte do show das artes marciais em Manaus.

Samir Nadaf, CEO do Mr. Cage, enfatizou em entrevista exclusiva ao Amazonas Em Tempo, que o evento é um dos mais esperados para fãs e lutadores amazonenses.

“O evento é uma junção do maior campeão mundial da história do Amazonas e mundial que mais defendeu um título mundial. São onze defesas de cinturão de um lutador da terra. Temos aí o Alex Cowboy que está na correria para voltar ao Ultimate e para isso enfrenta do Michel Sassarito. Teremos diversas atrações e lutas para todos os gostos”,

O amazonense Bibiano Fernandes, o primeiro campeão do ONE FC, também comentou sobre a grande noite para os atletas que serão vistos nacional e internacionalmente.

“A novidade que eu tenho é para os atletas. Vamos fazer uma plataforma para que os atletas não fiquem apenas no Amazonas, mas sigam para os demais estados e países. Vamos investir e eu quero dar oportunidades para todos os atletas. O show é de vocês. Eu sempre fui um atleta que superei meus limites e queria mostrar meu talento. Essas lutas que vocês verão aqui são de alto nível”, disse.

Diogo Dutra, Presidente do Mr. Cage, também falou sobre a grande projeção que o evento dará aos atletas participantes. “A felicidade é grande por este evento em Manaus. Vamos dar a retomada de lutas em nosso Estado. Peço para que o público apareça, pois será um verdadeiro espetáculo. Teremos uma luta indígena também que mostra os guerreiros da nossa terra”, completou.

O confronto principal do evento será entre Alex Cowboy e Michel Sassarito, que precisam vencer para entrar no Ultimate.

Cowboy enfatizou que não vai deixar o adversário à vontade no combate. “Sexta-feira o pau vai cantar. Respeito muito meu oponente, mas quero dizer que essa luta é minha”, aponta o lutador. Já Sassarito, aponta que a vitória será amazonense. “Estamos preparados. Depois de seis anos estou feliz em retornar para Manaus. Será um show para todos”, declarou.

O segundo confronto mais esperado da noite é combate entre Dileno Lopes (Team Lopes) e Rafael Dias (Chute Boxe Diego Lima), que será o co-main event da 1ª edição do BF Mr. Cage Fight Music Show. A luta entre o ex-UFC contra o 16º melhor peso galo do país é vista como um ‘choque de gerações e estilos’.

Outra luta esperada traz as raízes indígenas para o octógono. A super luta entre indígenas conta com Cacique Gui (etnia Dessana) contra Luendell Reis (etnia Sateré Mawé).

“Quero agradecer muito por estar lutando neste evento. Eu tive a oportunidade de conhecer o Bibiano na minha comunidade. Participei de alguns eventos pequenos em Manaus. Preservo minha cultura e nesta sexta estarei lutando e representando minha etnia com muito orgulho”, declarou Cacique Gui.

Confira as lutas:

MAIN EVENT – DISPUTA DO CINTURÃO PESO MEIO MÉDIO

Alex Cowboy (Três Rios-RJ) x Michell Sassarito (Manaus-AM)

CO-MAIN EVENT – SUPER LUTA

Dileno Lopes (Manaus-AM) x Rafael Dias (Manaus-AM)

DISPUTA CINTURÃO – PESO PENA

Lorrany Santos (Itabora-RJ) x Aida Zumbi (Benevides-PA)

DISPUTA CINTURÃO – PESO PALHA

Julia Polastri (Duque de Caxias-RJ) x Taynara Farias (Manaus – AM)

SUPER LUTA – PESO GALO

Mateus Raposinha (Vitória da Conquista-BA) x Mateus Ortiz (Manaus-AM)

SUPER LUTA ENTRE INDÍGENAS

Cacique Gui (etnia Dessano) x Luendell Reis (etnia Sateré Mawé)

CARD PRELIMINAR

LUTA MMA – PESO PENA

Francisco Araújo (Manaus-AM) x Aldrio Alberth (Manaus-AM)

LUTA DE MMA – PESO PENA

Isai Ramos (Venezuela) x Francisco Japa (Brasil)

LUTA DE MUAY THAI

Vitor Santos (Pernambuco) x Jordan Rocha (Manaus)

LUTA DE MUAY THAI

Daniel Gadita (Manaus) x Anderson Nascimento (Fortaleza)

LUTA DE BOXE

Lamongi (Manaus) x Neto (Manaus)

