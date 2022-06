Evento reúne grandes nomes das artes marciais em Manaus

Manaus (AM)- Com promessa de reunir várias modalidades das artes marciais em uma mesma noite, a primeira edição do BF Mr. Cage Fight Music Show em Manaus ocorre no dia 10 de junho, na Arena Amadeu Teixeira, Zona Oeste da capital amazonense.

Doze combates estão confirmados, envolvendo as modalidades de MMA, boxe, K-1 (luta em pé) e Muay-Thai.

A realização do evento é fruto de uma parceria entre o maior evento de MMA do Brasil, Mr. Cage Championship MMA, presidido por Samir Nadaf e o primeiro campeão do ONE FC, o amazonense Bibiano Fernandes.

A colaboração entre ambos, que fazem parte da mesma jiu-jítsu em Manaus, já existe há algum tempo. Os amigos decidiram se unir com intuito de gerar oportunidades e promover o esporte no Estado.

A primeira edição do evento reúne grandes nomes do jiu-jítsu nacional e mundial, lutas Boxe, Muay Thai, Grappling e MMA nos combates e na disputa de cinturão.

De acordo com o CEO do Mr. Cage, Samir Nadaf a união entre ambos ocorreu com o intuito de trazer uma pegada inovadora para os eventos voltados às artes marciais.

“O Bibiano já tinha essa vontade de promover o esporte aqui na nossa terra e como o Mr.Cage tem um grande nome no Brasil e no mundo decidimos unir forças para fazer um evento com lutas, mas com uma pegada inovadora. Para fazer a diferença para o público e para os atletas, que terão bolsas significativas em se tratando da realidade brasileira”, disse.

Na história, como o campeão de MMA amazonense que mais defendeu o cinturão em sua carreira, Bibiano Fernandes destacou que pôr o evento em prática pode auxiliar os lutadores do Amazonas a melhorar seu histórico em suas modalidades. Bibiano declara ainda que o objetivo é ajudar os atletas amazonenses a chegarem no local em que desejam.

“O BF Mr. Cage Fight Music Show uma plataforma para poder ajudar os atletas manauaras e brasileiros a conseguirem chegar no local em que querem com os seus sonhos, dedicações e com o seu talento. Quando nós decidimos fazer o evento eu estava no Canadá e falei com o Samir que já estava na hora de fazer algum evento no Brasil. As minhas expectativas para o evento são as melhores. Tem bastante tempo que o evento em Manaus não tem uma proporção tão grande, tanto a nível nacional quanto internacional. Fora do país já falam sobre o evento que estou fazendo”, destacou Bibiano Fernandes.

Por ser um grande campeão amazonense de MMA e ajudar tantos jovens a seguirem seus sonhos, Bibiano pontua que busca oferecer aos jovens as mesmas oportunidades e apoio que teve no início da sua carreira. Conforme o campeão, só foi possível que conseguisse lutar no exterior com o apoio de projetos e de outros atletas.

“É por meio dessas plataformas que todos os atletas tem mais oportunidades, como quando eu tive que lutar nos campeonatos em Las Vegas, no Canadá e no Japão. Esses projetos são muito importantes para os atletas conseguirem chegar aonde querem e se eu não tivesse esse apoio, não conseguiria chegar no local em que estou”, enfatizou.

O confronto principal do evento será entre Alex Cowboy e Michel Sassarito, que precisam vencer para entrar no Ultimate. O segundo confronto mais esperado da noite é combate entre Dileno Lopes (Team Lopes) e Rafael Dias (Chute Boxe Diego Lima), que será o co-main event da 1ª edição do BF Mr. Cage Fight Music Show. A luta entre o ex-UFC contra o 16º melhor peso galo do país é vista como um ‘choque de gerações e estilos’.

Encarada entre Dileno Lopes (Team Lopes) e Rafael Dias (Chute Boxe Diego Lima)

Conforme Samir Nadaf, a luta entre Dileno Lopes e Rafael Dias é a que os manauaras sempre quiseram ver.

“A nossa ideia é revolucionar os eventos de luta no país. Teremos uma dj de renome para fazer acontecer, a luta do Alex Cowboy (que acabou de sair do UFC) contra Michel Sassarito é o duelo de dois grandes nomes que precisam vencer para entrar no Ultimate. Dileno Lopes e Rafael Dias é uma luta que a população manauara sempre quis ver”, apontou.

Ao falar sobre o apoio do Governo do Amazonas aos eventos esportivos, o diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), Jorge Oliveira, destacou que, pelo Amazonas ser uma fonte de profissionais das artes marciais, a missão da Faar é sempre apoiar esses eventos com o intuito de destacar os atletas amazonenses nos campeonatos.

“Sabemos que nosso estado é um celeiro de lutadores e com certeza o BF Mr. Cage será mais uma competição para descobrir novos talentos. E nossa missão enquanto uma Fundação de Alto Rendimento será sempre apoiar esses eventos, porque queremos que os atletas amazonenses estejam sempre no mais alto nível e se destaquem em todos esses campeonatos’’, salientou.

Os ingressos para o 1º BF Mr. Cage Fight Music Show estão à venda nas Óticas Diniz dos shoppings Manauara, Sumaúma e Grande Circular. As vendas do segundo lote da arquibancada já iniciaram e custam R$55. Os ingressos da cadeira VIP meia estão no valor de R$ 105,00. A mesa para 4 pessoas custa R$ 600 e ode ser adquirida somente pelo contato (92) 98413-1612.

Confira as lutas:

MAIN EVENT – DISPUTA DO CINTURÃO PESO MEIO MÉDIO

Alex Cowboy (Três Rios-RJ) x Michell Sassarito (Manaus-AM)

CO-MAIN EVENT – SUPER LUTA

Dileno Lopes (Manaus-AM) x Rafael Dias (Manaus-AM)

DISPUTA CINTURÃO – PESO PENA

Lorrany Santos (Itabora-RJ) x Aida Zumbi (Benevides-PA)

DISPUTA CINTURÃO – PESO PALHA

Julia Polastri (Duque de Caxias-RJ) x Taynara Farias (Manaus – AM)

SUPER LUTA – PESO GALO

Mateus Raposinha (Vitória da Conquista-BA) x Mateus Ortiz (Manaus-AM)

SUPER LUTA ENTRE INDÍGENAS

Cacique Gui (etnia Dessano) x Luendell Reis (etnia Sateré Mawé)

CARD PRELIMINAR

LUTA MMA – PESO PENA

Francisco Araújo (Manaus-AM) x Aldrio Alberth (Manaus-AM)

LUTA DE MMA – PESO PENA

Isai Ramos (Venezuela) x Francisco Japa (Brasil)

LUTA DE MUAY THAI

Vitor Santos (Pernambuco) x Jordan Rocha (Manaus)

LUTA DE MUAY THAI

Daniel Gadita (Manaus) x Anderson Nascimento (Fortaleza)

LUTA DE BOXE

Lamongi (Manaus) x Neto (Manaus)

