Veja resultados do Amazon Open de Futevôlei

Manaus (AM) – A organização do Amazon Open de Futevôlei divulgou os nomes dos atletas que brilharam de sexta-feira (27) e domingo (29), no complexo esportivo Nossa Praia Sports (Rua Constelação de Peixes, na Morada do Sol, no Aleixo, em Manaus).

Feras em Manaus

Romário, Djalminha, Guigui e outras feras da modalidade deram um show no evento junto com os atletas das categorias Open e Amador.

Segundo os organizadores do Amazon Open, Ricardo Levy e Paulo Victor Ximenes, a competição superou as expectativas do ponto de vista técnico e de público, com lotação máxima, estrutura de primeira qualidade aos fãs do futevôlei e vibração nas arquibancadas.

“Foi um evento histórico e o primeiro de muitos que realizaremos em Manaus. Tivemos a presença de alguns dos principais atletas do Brasil, grandes jogos, profissionalismo na organização e excelente premiação para os atletas. Isso só foi possível graças ao apoio dos nossos patrocinadores, da parceria com a Federação Amazonense de Futevôlei e, principalmente do público, que lotou as arquibancadas nos três dias de jogos”, disse Ricardo Levy.

Patrocinadores e apoiadores

O Amazon Open de Futevôlei com os seguintes patrocinadores e apoiadores: + MAIS AAI, Info Store, Rádio Viva FM 95,7 MHz, Gatorade, Athleta, Tuboaços, Companhia Athletica, Yara e Tixa Comunicação Visual.

Resultados do Amazon Open

Categoria Open – premiação R$ 30 mil

1° – Michel/Rafael Longo

2° – Renan/Juninho

3° – Bruno Barros/Bruninho

4° – Nen/Águia

5° – Hiltinho/Franklin

6° – Victor/Guigui

Categoria Amador – premiação R$ 10 mil

1° – Juninho/Ewerton

2° – Alailson/Caio

3° – Lazarone/Bob

4° – Thiago/Dentinho

Categoria Amigos do Romário – premiação R$ 5 mil

1° – Birinha/Ítalo

2° – Romário/Juninho-SC

3° – Cria/Rafael Longo

