Bolsonaro embarca para Moscou em meio à crise entre Rússia e Ucrânia

Moscou (Rússia) – O presidente Jair Bolsonaro (PL) embarcou, no início da noite desta segunda-feira (14), rumo a Moscou, na Rússia, onde terá agenda com o presidente do país, Vladimir Putin, e empresários. A previsão é que o voo dure cerca de 16 horas.

Antes do embarque, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), participou de solenidade de transmissão de cargo, na Base Aérea de Brasília. Mourão deve comandar o Palácio do Planalto de forma interina até a próxima sexta-feira (18), para quando está previsto o retorno de Bolsonaro ao Brasil.

A viagem do chefe do Executivo federal ocorre em um momento em que Rússia e Ucrânia vivem uma crise militar na fronteira entre os dois países. A instabilidade entre as nações se dá, sobretudo, em razão de a Rússia querer barrar a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que é liderada pelos Estados Unidos.

Segundo o presidente norte-americano, Joe Biden, Putin está na “iminência” de invadir o país vizinho. Cerca de 100 mil soldados estão posicionados na fronteira com o país ucraniano.

*Com informações do Metrópoles

