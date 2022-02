Entenda a polêmica em torno do movimento separatista no Pará

Em conversa com o portal o Em Tempo, Plínio afirmou que a criação do direito de se realizar um plebiscito é uma forma de garantir a escolha da população

Durante a volta dos trabalhos legislativos de 2022, o Senador Plínio Valério (PDSB), concedeu uma entrevista a um jornal local, onde defendeu a cobrança da aprovação do plebiscito que pede a viabilidade da divisão do Estado do Pará. Em conversa com o portal o Em Tempo, Plínio afirmou que a criação do direito de se realizar um plebiscito é uma forma de garantir a escolha da população.

“Como Senador da República e relator do projeto do Senador Siqueira Campos, que cria a possibilidade de se fazer um plebiscito. Sou um defensor da liberdade, dos desejos, das lutas e o povo luta há 170 anos por isso. Então o meu parecer é dando o direito de que os paraenses realizem um plebiscito para decidir se eles querem isso” , afirmou.

A luta dos municípios a oeste do Pará em prol da criação do Estado de Tapajós já ultrapassa 170 anos. O projeto prevê a formação de uma nova unidade federativa, que será composta por cerca de 20 municípios e seria formado por uma população de 2 milhões de habitantes.

A principal justificativa para a nova distribuição do território é que possuem independência financeira da capital Belém, tendo em vista que a principal fonte é a exploração de recursos minerais e agronegócio.

A Proposta separatista surgiu em 1880, organizada pelo major Augusto Fausto de Sousa, que elaborou um mapa chamado “Império do Brasil Dividido em 40 Províncias”. Após 131 anos (em 2011), foi realizado o primeiro plebiscito, onde a população foi consultada acerca da divisão territorial.

Na época, 66,08% dos votantes válidos (cerca de 2.344.654 votos) foram contra a criação do Estado de Tapajós. Os votos a favor da nova organização, somaram cerca de 33,92% (1.203.574 votos). Apesar do resultado “negativo”, o debate não foi encerrado.

Em 2019, um projeto no Senado que pede realização de nova consulta pública acerca da formação do Tapajós iniciou tramitação. O Senador Plínio, deu parecer favorável para o pleito, a fim de formar um novo plebiscito.

“A separação vai depender deles (paraenses). Então você vai ter os 23 municípios, contra, principalmente a região metropolitana, governo do Estado e toda a máquina, caso seja aprovado o plebiscito. Estou concedendo o direito de uma realização de plebiscito. O direito do sim e do não” , disse.

O projeto que se organiza na divisão do território paraense é um exemplo de um ideal conhecido como “Movimento Separatista”. A principal motivação de apoiadores do tema é a independência territorial, baseada no conceito de autodeterminação da população, seja por motivos econômicos, religiosos ou culturais.

Apesar de apoiar a formação de um plebiscito que vise a votação da possível criação do Tapajós por divisão territorial, o Senador Plínio afirma o caso do Estado não pode ser classificado como movimento separatista.

“Não classifico como movimento separatista no Brasil, o fato de 23 municípios buscarem autonomia. Também não sou defensor de separatismo, longe de mim isso”, afirmou.

Movimentos separatistas

O movimento separatista é um ideal de autodeterminação onde certa população entra em concordância política, visando a liberdade e independência territorial de onde vivem. Um exemplo da aplicação do movimento, pode ser observado na Escócia, onde em 2014, foi realizado um plebiscito para a separação da unidade do Reino Unido.

Em maio de 2021, foi realizado uma eleição parlamentar que votou a favor da decisão de buscar um novo referendo de independência, onde irá ser decidido a permanência ou não do país no Reino Unido. A decisão foi divulgada pela primeira ministra escocesa, Nicola Sturgeon, a qual afirmou O futuro da Escócia precisa estar nas mãos dos escoceses”.

Exemplos nacionais

No Brasil, movimentos separatistas são observados desde o período colonial: a busca por independência se organizava com base na violência (armamentista). Historicamente no país, organizações como os ocorridos em São Paulo com a Revolução Constitucionalista (1932) e no Rio Grande do Sul, com a Revolução Farroupilha (1835-1845), são um exemplo de como se organizava o movimento antigamente.

Na atualidade, com organização democrática, os movimentos de ideais independentes no país são organizados de maneira independente. Um trecho da Constituição de 1988, afirma que “o Brasil é uma República Federativa, constituída sob o regime representativo, pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”.

Apesar disso, no país ainda podem ser observadas organizações que defendem a separação territorial. Em sua maioria, são observados em fóruns na internet, as quais podem contar com muitos apoiadores.

Um exemplo de um grupo separatista na atualidade, é o movimento “Espírito Santo é o meu País”, o qual defende a separação do estado do resto do país. O grupo já chegou a criar uma consulta popular para coletar a opinião da população capixaba. O fundador do movimento, o publicitário Guga Lima já chegou a afirmar o Estado possui autonomia para a separação.

“Hoje somos obrigados a tragar a cultura carioca ou baiana como se fosse a nossa. Nós temos a nossa própria cultura. As danças, as manifestações culturais deles não nos representam. E a ONU defende o princípio da autodeterminação dos povos, o que legitima nosso movimento”, disse.

