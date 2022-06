Bolsonaro diz que governo faz ‘busca incansável’ por desaparecidos no AM

Na Cúpula das Américas, presidente disse esperar que jornalista e indigenista sejam resgatados com vida

Desaparecimento no AM

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta sexta-feira (10), que o governo federal faz uma “busca incansável” pelos desaparecidos no Amazonas. A declaração foi dada em discurso na Cúpula das Américas, e vem em um período de pressão internacional contra o mandatário pelo desaparecimento do jornalista inglês Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira.

“Desde o primeiro momento, naquele domingo, as nossas forças armadas e polícia federal têm se destacado na busca incansável da localização dessas pessoas. Pedimos a Deus que sejam encontrados com vida”, disse.

Mais cedo, o Alto Comissário das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos pediu que o governo brasileiro redobre os esforços nas buscas pelos desaparecidos, citando a necessidade de urgência no processo.

É a segunda vez em que Bolsonaro fala sobre o desaparecimento no Amazonas desde que chegou aos Estados Unidos. Em declaração à imprensa, dada quando chegou no hotel em Los Angeles, na quinta-feira (9), o líder do Executivo disse não ter notícias sobre o paradeiro dos dois, e voltou a afirmar que estavam em “uma aventura”, e que “lamenta pelo pior”.

Agronegócio

Bolsonaro também falou sobre o principal tema relacionado ao Brasil durante a Cúpula: o desmatamento. Entre as declarações, disse que o agronegócio “não precisa da região Amazônica para se expandir”, e que o governo federal tem atuado contra a exploração de madeira ilegal na floresta.

*Com informações do SBT Notícias

