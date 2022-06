Homem é morto a tiros por pistoleiro na Zona Norte de Manaus

Moradores da área informaram que a vítima não é conhecida no local

Manaus (AM) – Um homem com idade aparente de 30 anos, até o momento não identificado foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (12), na rua Monte Sião, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte da capital amazonense. A vítima foi atingida na cabeça.

De acordo com informações repassadas por populares, o crime ocorreu por volta das 1h30, quando a vítima estava caminhando no local e foi surpreendida por um pistoleiro que ao se aproximar, sacou uma arma e efetuou vários tiros em sua direção. O alvo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O assassino fugiu sem ser identificado.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e ao chegar no local foi informada pelos moradores da área que a vítima não é conhecida no local. Devido as características da execução a polícia não descarta a linha de investigação por acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

Os investigadores do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) iniciaram os procedimentos para as investigações. Os agentes do Instituto de Criminalística (IC) realizaram a perícia e constaram que a vítima foi alvejada na região da cabeça.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo da vítima. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

