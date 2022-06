Homem é executado por trio enquanto pedia comida na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Um homem até o momento não identificado foi executado a tiros por trio criminoso, na tarde desta sexta-feira (10), na esquina da rua 59 com a rua 48, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte da capital.

De acordo com informações repassadas para a polícia, testemunhas relataram que a vítima estava pedindo comida de moradores do bairro, quando ele chegou no local mencionado, foi abordado por três criminosos que estavam a pé e efetuaram cerca de 5 disparos de arma de fogo contra o homem que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Os criminosos fugiram sem serem identificados.

Ainda de acordo com informações preliminares de testemunhas, antes de ser assassinado o homem teria cometido um suposto furto na região, e segundo os relatos, foi por esta razão que ele teria sido executado por traficantes da área.

A polícia esteve no local é isolou a área do crime, posteriormente acionou os órgãos competentes para as investigações. A perícia constatou que o homem morreu com 5 tiros na região da nuca e cabeça.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

