Criança de 4 anos está em coma com suspeita de maus-tratos em Manaus

A criança estava na casa do pai e da madrasta e deu entrada no hospital com hematomas e sangrando

Manaus (AM) – Uma criança de apenas quatro anos de idade deu entrada, na última sexta-feira (10), em coma e com hematomas pelo corpo no Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Oeste de Manaus. A suspeita é que ela tenha sido vítima de maus-tratos realizados pelo pai e pela madrasta.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, foram os profissionais da unidade hospitalar que identificaram contusões no rosto e lesões no órgão genital da criança.

A mãe da criança informou em entrevista à uma TV local que o filho costumava passar os fins de semana na casa do pai devido a guarda ser compartilhada. Ele já teria comentado sobre possíveis maus-tratos ocorridos por parte da madrasta.

“Todas as vezes que meu filho vinha para casa ele contava que a titia batia, que a titia maltratava. Na última segunda-feira (6), o pai dele informou que não iria devolver naquele dia porque queria passar mais um pouco de tempo e iria levá-lo ao cinema. Esperei a volta do meu filho na quinta-feira (9), liguei mas não tive informação nenhuma”, explicou a mãe .

Um dia depois, a criança foi internada na unidade hospitalar onde segue em estado grave.

Para a avó materna, uma empregada doméstica de 42 anos, só resta pedir Justiça para que as autoridades investiguem com rigor o caso.

“Minha filha entregou o meu neto ao pai no último sábado (4) e ele estava alegre, cheio de saúde, sorrindo. Já na sexta-feira (10) recebemos a notícia do hospital de que ele estava desse jeito, entubado. Ele está em coma e ainda não reagiu. Meu neto era cheio de vida, falante, cheio de energia para correr, brincar, pular. Eu quero que esses dois sejam presos”, declarou a avó em entrevista ao Em Tempo.

A delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente (Depca), informou que foi instaurado um Inquérito Policial (IP), a fim de apurar as circunstâncias do fato. Portanto, neste momento, outras informações não podem ser repassadas.

