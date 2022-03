Adolescente de 14 anos vítima de maus-tratos é resgatado em Manaus

Deficiente intelectual, o jovem foi encontrado desnutrido e com hematomas no corpo em uma casa na zona Leste de Manaus

Um jovem de 14 anos, deficiente intelectual, foi resgatado de uma casa no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste em Manaus, na quinta-feira (24). O adolescente foi encontrado com um quadro de desnutrição severa, além de hematomas pelo corpo. Após denúncia anônima, o regaste foi realizado por agentes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Depois do regaste, ele foi encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro da Crianças Zona Sul para receber atendimento médico. Conforme informações, os médicos verificaram que o adolescente estava com marcas de agressões no corpo, sendo seu quadro de saúde grave. Os principais suspeitos do crime são a mãe e o padrasto.

O conselheiro tutelar Marcos Lima acompanhou o regaste e relatou que o jovem parecia ter sido deixado para morrer, por conta da situação precária e de vulnerabilidade que ele foi encontrado.

A polícia segue acompanhando o caso. A mãe do adolesceste deve ser intimada a depor ainda nesta sexta-feira (25).

