Prefeitura promove webconferência voltada à promoção da Saúde Bucal na primeira infância

A webconferência integra a programação do Diálogos na APS

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus irá promover uma webconferência, na quarta-feira (15), com o intuito de envolver profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no fortalecimento das ações de promoção à Saúde Bucal na primeira infância. A atividade inicia os preparativos para a campanha “Julho Laranja”.

A webconferência integra a programação do Diálogos na APS, estratégia da Semsa para capacitar os servidores da secretaria aos assuntos relacionados à saúde básica.

A transmissão ao vivo acontece a cada 15 dias, a partir das 14h, e pode ser acompanhada pelo público em geral a partir do canal no YouTube da Semsa (www.youtube.com/c/SemsaManausOficial).

“A campanha ‘Julho Laranja’ foi lançada em 2019 para abordar a importância da saúde bucal e levar informação e sensibilização à população sobre prevenção e correção dentária infantil. As ações são voltadas, principalmente, para as crianças, tendo em vista que a infância é a melhor fase da vida para iniciar os cuidados necessários”, disse a cirurgiã-dentista Rebecca Rosas, do apoio técnico da Gerência de Saúde Bucal da Semsa.

Rebecca informou que as equipes de saúde bucal das unidades básicas de saúde realizam o pré-natal odontológico, assim como as consultas odontológicas de puericultura, na primeira infância, visando a prevenção de diversos agravos.

De janeiro a abril deste ano, foram realizados 272 atendimentos odontológicos ao público infantil.

Na quarta-feira, a webconferência terá como palestrantes a gerente de Saúde Bucal da Semsa, cirurgiã-dentista Andrea Gomes, e a cirurgiã-dentista Vanessa Caliri, que atua como ortodontista no Centro de Especialidades Odontológicas Professor Jair Machado Santos Da Rocha (CEO Leste).

Com a campanha “Julho Laranja”, a secretaria espera intensificar a procura por atendimentos odontológicos, incentivando os pais a levarem seus filhos para consultas, independente de terem algum problema dentário.

Se necessário, o usuário é encaminhado para serviços de média complexidade em um dos quatro Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) da Semsa, distribuídos em todas as zonas geográficas da cidade.

Saúde bucal

Rebecca Rosas explicou que, por estarem em fase de crescimento, as crianças podem ter o desenvolvimento das arcadas dentárias e o crescimento dos ossos da face prejudicados, o que costuma resultar em mau posicionamento dos dentes.

“Esses problemas podem influenciar na estética do sorriso, além de impactar diretamente na qualidade de vida das pessoas, podendo afetar a autoestima, bem como interferir na mastigação, na respiração, na deglutição (ato de engolir) e até na comunicação. Mas é importante ressaltar que essas questões podem ser evitadas ou atenuadas através de cuidados básicos e visitas ao dentista desde cedo”, contou.

De acordo com a cirurgiã-dentista, o “Julho Laranja” ajuda a estimular o desenvolvimento de hábitos saudáveis desde a gestação, durante o pré-natal, ao nascimento e crescimento do bebê, como higiene bucal adequada, alimentação balanceada e nutritiva e ingestão regular de água.

Rebecca pontuou que um dos cuidados básicos que deve ser praticado durante a infância é levar a crianças periodicamente ao dentista, iniciando o acompanhamento antes mesmo da erupção dos primeiros dentes.

Além disso, é importante abandonar hábitos como o uso de chupetas e mamadeiras e a sucção de dedo.

“Nós também orientamos à família a evitar dieta ‘cariogênica’, ou seja, consumo excessivo de alimentos ricos em carboidratos e açúcares, que causam a cárie. O aleitamento materno também deve ser exclusivo até os 6 meses de idade, o que também contribuirá com o bom desenvolvimento esquelético, muscular e facial”, afirmou.

A dentista reforçou que o apoio dos pais e responsáveis é essencial para ensinar e incentivar a criança a adquirir hábitos saudáveis de higiene bucal, como a escovação e o uso de fio dental que devem ser realizados a partir do surgimento dos primeiros dentes de leite.

*Com informações da Prefeitura de Manaus

Leia mais:

Profissionais vão realizar levantamento epidemiológico de saúde bucal em Manaus

Pesquisa Nacional de Saúde Bucal no AM inicia em abril

Equipes da Atenção Primária em Saúde de Novo Airão recebem capacitação no AM