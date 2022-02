Equipes da Atenção Primária em Saúde de Novo Airão recebem capacitação no AM

Profissionais participaram de treinamento com o objetivo de fortalecer a rede de atenção básica do município

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realizou, nesta semana a capacitação Previne Brasil.

A capacitação foi para os coordenadores e profissionais da Atenção Primária em Saúde (APS) de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus).

O treinamento faz parte do projeto Capacita APS+ Interior e visa alcançar as equipes de APS de todos os 61 municípios do interior.

A chefe do Departamento de Atenção Básica e Ações Estratégias (Dabe) da SES-AM, Viviana Almeida, destacou que o treinamento irá qualificar e fortalecer o trabalho.

“Nós temos muitos objetivos nessas visitas. O primeiro é aproximar a gestão dos municípios do interior para que possamos trabalhar integrados para melhorar a qualidade de vida da população”, destacou a gestora.

O curso foi realizado de forma teórico-prática, incluindo o treinamento de profissionais da atenção básica e o acompanhamento das equipes nos atendimentos.

Em Novo Airão, participaram as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Entre eles estavam médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos, técnicos de saúde bucal, agentes de saúde, gestores e coordenadores.

Visitas técnicas nas UBSs do município serão realizadas de 21 a 25 de fevereiro. Além de Novo Airão, foram realizados treinamentos em Manaquiri e em São Paulo de Olivença (distantes 60 e 985 quilômetros de Manaus, respectivamente), neste mês.

Os próximos municípios a receber a capacitação serão Beruri, Lábrea e Envira (a 173, 702 e 1.208 quilômetros da capital, nesta ordem).

Desde novembro de 2021, foram visitados os municípios de Santa Isabel do Rio Negro e Humaitá (distantes 30 e 590 quilômetros, respectivamente).

Previne Brasil

A ordem dos municípios para a capacitação considera os indicadores do Previne Brasil. O programa do Ministério da Saúde tem como objetivo a estruturação de um modelo de financiamento com ênfase no aumento do acesso das pessoas aos serviços.

Por meio do Previne Brasil, os municípios podem aderir a outros programas do Ministério da Saúde, tais como o Informatiza APS, Saúde na Hora, Mais Médicos, UBS Ribeirinha e Fluvial, além de auxiliar no desenvolvimento de políticas de saúde.

Os municípios que obtiveram indicadores abaixo do recomendado serão os primeiros a receber os treinamentos, com a finalidade de melhorar o desempenho para as próximas avaliações. No entanto, o objetivo é que a capacitação alcance as equipes dos 61 municípios do interior do estado.

