Show “Até o tucupi de mano” chega à 3ª edição em Manaus

Manaus (AM)- Após o sucesso das duas primeiras edições, o show “Até o Tucupi de Mano” chega para mais uma noite de stand up comedy com artistas locais, no dia 26 de junho, às 19h30, no Seu Dorgam Pub, em Manaus.

No comando, os comediantes Willian de Oliveira, Ricardo Mesquita, Murilo Vieira e Marcos Dantas, além de convidados especiais e algumas surpresas.

Com boa recepção do público, que nas edições de abril e maio compareceu em peso, a organização não descarta a possibilidade de realizar uma segunda sessão na mesma noite.

“Na edição de maio tivemos a felicidade de esgotar os ingressos e quem deixou para comprar em cima da hora acabou não conseguindo. Como o evento está crescendo e a procura vem sendo grande, estamos trabalhando com a possibilidade de uma segunda sessão para que ninguém fique sem curtir o show”, disse Murilo Vieira, um dos organizadores do evento.

”Foram cerca de 100 ingressos vendidos na última edição e a procura para próxima está grande. Por isso, a gente recomenda que as pessoas que quiserem pegar a primeira sessão antecipem seus ingressos e façam suas reservas, porque pelo ritmo atual não devemos chegar na semana do show com lugares disponíveis”, disse Raphael Dorgam, sócio e propietário do Seu Dorgam Pub, local do show.

Os ingressos, em promoção para quem comprar antecipado, custam R$ 15 (individual) e R$ 50 a mesa para quatro pessoas e podem ser adquiridos diretamente com a organização, através dos números (92) 99334-1578 e (92) 99498-2714.

Os comediantes

Willian de Oliveira

Natural de Maraã, no interior do Amazonas, foi uma das revelações da comédia local em 2021, decolando e dividindo o palco com nomes consagrados do stand up brasileiro como Rodrigo Capela, Jansen Serra, Thiago Ventura e vários outros. Também em 2021, fez uma miniturnê em São Paulo, se apresentando em comedy clubs renomados como o Beverly e o Hansa Comedy. Em seus textos, Willian fala sobre sua vida no interior, relacionamentos e aventuras do cotidiano.

Ricardo Mesquita

Conhecido por sua criatividade, Ricardo Mesquita, que é evangélico, quebra paradigmas mostrando que a alegria não tem religião. Suas piadas abordam o universo da igreja, mas de uma forma que os “desviados” também conseguem entender e, claro, rir bastante.

Murilo Vieira

Cria da Toca da Comédia, Murilo Vieira faz parte da geração mais recente de comediantes amazonenses. Em seus textos, ele brinca com o cotidiano de um um típico morador da Zona Leste de Manaus, lidando com a violência, drogas, repressão policial e outras mazelas da sociedade de forma leve e bem humorada.

Marcos Dantas

Outra cria da Toca, Marcos Dantas também é jornalista, e após 10 anos de carreira resolveu levar o bom humor que já usava em seus textos para o palco. Contador de histórias e estórias, ele usa o storytelling para falar sobre desventuras corriqueiras, abordando trabalho, relacionamento e cotidiano.

Sobre o ‘Até o Tucupi de Mano’

Criado em 2022, o Até o Tucupi de Mano é um coletivo de artistas focado em shows de stand up comedy formado 100% por comediantes locais, que trabalham de forma colaborativa. Além do espetáculo que leva o nome do grupo, também é responsável por outros eventos como o “Comedy Night”, que promove o espetáculo de um comediante consagrado, e “Uma noite no Jorge Texas”, que reúne artistas nascidos e criados na periferia de Manaus.

