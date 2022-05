Humorista Francês Paul Cabannes apresenta comédia no Teatro Manauara

Manaus (AM)- O show #PARISILEIRO, do humorista Paul Cabannes fala sobre as diferenças de comportamento entre brasileiros e franceses. O Stand-up comedy terá sessão única no Teatro Manauara no domingo (8), às 19h. Os ingressos estão disponíveis no site www.ingressodigital.com

Suas curiosas observações fizeram com que ele ganhasse milhões de seguidores nas redes sociais. Paul Cabannes nasceu em Paris e se mudou para o Brasil em 2015. Já teve 14 profissões antes de se tornar humorista profissional. No espetáculo, o francês compartilha fatos de sua visão sobre o Brasil.

“No stand up eu passo as minhas experiências como um francês morando no Brasil”, acrescenta.

De acordo com o humorista, seu espetáculo exibe traços do Brasil e dos brasileiros por meio de uma nova perspectiva. “De certa forma, eu passo uma visão. No espetáculo, ajudo o brasileiro a ter uma outra visão sobre o Brasil e isso pode ser bem diferente do que, talvez, ele tenha. Tudo isso com humor e com a visão de homem estrangeiro”, explica Paul.

Primeira vez em Manaus

O humorista conta que recebeu várias mensagens de fãs da capital amazonense e que o desejo em conhecer Manaus não é de hoje.

“Nós, os franceses, conhecemos a cidade de Manaus porque se trata de uma cidade lendária. É uma cidade que está no meio da Amazônia. Tem toda uma glamourização da cidade de Manaus na França”, conta Paul.

Com a aproximação da data do espetáculo, o humorista não esconde a ansiedade para a primeira apresentação no Amazonas. “Eu já tinha ouvido falar de Manaus antes de vir para o Brasil, na verdade. E é por isso que eu estou muito feliz em conhecer pela primeira vez”, comemora.

SERVIÇO:

Stand Up | Paul Cabannes | #PARISILEIRO

Data: 8 de maio

Horário: 19h

Valor: R$ 40 (meia) R$ 80 (inteira)

Vendas: www.ingressodigital.com

Duração: 90 Minutos

Classificação: Livre

