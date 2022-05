Priscila Fantin e Bruno Lopes apresentam comédia romântica em Manaus

Manaus (AM)- A comédia romântica “Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo”, com Priscila Fantin e Bruno Lopes marca a volta das peças do circuito nacional ao palco do Teatro Manauara.

A apresentação entrará em cartaz no dia 5 de junho, em sessão às 18 horas. Os ingressos já estão à venda através do aplicativo ou site BaladApp, bilheterias físicas do Teatro Manauara, no Piso Buriti do Manauara Shopping ou na Oba Ingressos do Millenium Shopping.

A comédia apresenta Pilar (Priscila Fantin) e Bento (Bruno Lopes), jovens viúvos que se conhecem virtualmente quando decidem se aventurar em um aplicativo de paquera.

A peça começa no momento do primeiro encontro e os personagens dividem seus pensamentos, dúvidas e particularidades com a plateia, que já se sente cúmplice na história desde o primeiro momento, acompanhando o início desse relacionamento como velhos conhecidos na sala de casa.

Apesar de ambos terem personalidades peculiares, a identificação relativa à insegurança e à angústia de como se mostrar para o outro ė comum a qualquer pessoa. Num momento em que as redes sociais vão muito além de ser um cartão de visita e as relações ficam cada vez mais efêmeras, nosso casal de protagonistas levanta, abusando da irreverência, a questão: o que é o amor?

A comédia romântica “Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo” foi escrita por Wagner D’Avila especialmente para os dois atores, a partir de um pré-argumento (que abrange a doação de órgãos) e o convite para Priscila e Bruno fazerem uma apresentação beneficente em Maputo, Moçambique (em prol do Instituto Hakumana).

SERVIÇO:

O que: Comédia romântica

Data: 05 de Junho (domingo)

Horário: 18:00 h

Local: Teatro Manauara – Piso Buriti do Manauara Shopping (Av. Mário Ypiranga, 1300.

Vendas: pelo aplicativo ou site BaladApp, bilheterias físicas do Teatro Manauara ou na Oba Ingressos do Millenium Shopping.

Valor: R$70 – meia entrada

