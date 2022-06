Prefeito assina ordens de serviço de R$ 5 milhões para construção de creches em Manaus

A titular da Semed, professora Dulce Almeida, reforçou que a educação tem sido prioridade na gestão do prefeito David Almeida

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta sexta-feira (10), as ordens de serviço para a construção de três creches, dentro dos padrões exigidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), na rua Carlos Coutinho, bairro Planalto, Zona Oeste da capital. O gestor municipal destacou que o contrato assinado foi no valor de R$ 5 milhões.

“Essa creche vai beneficiar os moradores do Planalto, ofertando mais de 200 vagas nessa área. Ao longo do ano, teremos a construção de outras creches e vamos aumentar o nosso número de vagas nessas estruturas na nossa cidade. Eu tenho trabalhado, diuturnamente, para dotar a Prefeitura de Manaus dos melhores serviços públicos do Brasil”, disse o chefe do Executivo municipal.

As três creches, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), estão localizadas na área 18, no bairro Cidade Nova, Zona Norte; na área 35, bairro Planalto, Zona Oeste; e área 146, na Vila Buriti, Zona Sul. As unidades foram planejadas, inicialmente, para ter oito salas e atender a 200 crianças de 1 a 3 anos de idade, mas essas terão a ampliação de duas salas, podendo atender até 244 estudantes.

A titular da Semed, professora Dulce Almeida, reforçou que a educação tem sido prioridade na gestão do prefeito David Almeida, e a implementação da nova creche faz parte do projeto de construção de oito novas creches na cidade.

“Nós estamos imprimindo, em todas as estruturas da Semed, um selo de qualidade, acessibilidade, e um selo pedagógico. Essa creche, em especial, terá sua sala de recursos, nós estamos padronizando todos esses prédios e, até o final do ano, teremos ainda mais sete creches para entregar para a população, aguardem dessa gestão sempre o melhor, é o que determina o prefeito David Almeida, o trabalho não para e a nossa gestão é de qualidade”, completou a secretária.

