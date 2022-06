Drone joga fezes e urina em evento que aguardava participação de Lula

Pré-candidato petista à Presidência da República participa de evento com o ex-prefeito Alexandre Kalil em Uberlândia nesta quarta-feira

Uberlândia (MG) – Grupos pró-lula foram surpreendidos, nesta quarta-feira (15), durante o evento político em Uberlândia (MG). No local, onde o público aguardava a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), um drone de pulverização agrícola borrifou urina e fezes.

O evento marca a celebração da aliança entre Lula, pré-candidato à Presidência, e Kalil, que deve concorrer ao governo mineiro. A cerimônia acontecerá no campus da Universidade do Triângulo Mineiro (Unitri).

Presidente, governador e senador: veja quem são os pré-candidatos nas Eleições 2022

Vídeo registrado pela reportagem do jornal mineiro O Tempo mostra o veículo aéreo sobrevoando o local e a correria das pessoas. Veja:

Um pouco antes do evento que vai receber o ex-presidente Lula e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil(PSD), um drone sobrevoou a Universidade do Triangulo Mineiro, local do evento, jogando fezes e urina nos apoiadores que já estavam a postos aguardando o evento. pic.twitter.com/tgPvkffy5z — O Tempo (@otempo) June 15, 2022

De acordo com o relato, algumas pessoas tentaram jogar paus e pedras no drone, mas foram alertados pela segurança de que a atitude colocava em risco os demais participantes do evento.

* Com informações da assessoria

