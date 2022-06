‘Triste desfecho’, diz governador Wilson Lima sobre fim das buscas por indigenista e jornalista

Desaparecimento no AM

Manaus (AM) – No décimo dia de buscas, os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips foram encontrados. A confirmação foi dada nesta quarta-feira (15), em entrevista coletiva na Superintendência da Polícia Federal, em Manaus, com a presença de representantes das forças de segurança envolvidas nas buscas. Minutos depois, o governador do Amazonas, Wilson Lima, prestou solidariedade aos familiares.

“Lamento profundamente o triste desfecho do caso do indigenista Bruno e do jornalista Dom. Minha solidariedade às famílias. Agradeço a todas as forças de segurança, em especial aos nossos homens do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil e Militar, que foram decisivos nas buscas”, escreveu o governador, em uma rede social.

Foi Amarildo da Costa, vulgo ‘Pelado’, primeiro preso por envolvimento no desaparecimento da dupla, quem levou as equipes de buscas até o local onde os corpos foram enterrados, no município de Atalaia do Norte (distante a 1.136 quilômetros de Manaus).

Diante dos fatos, o comitê de crise informou que “as partes humanas encontradas são das vítimas. Porém, uma perícia com o material encontrado será realizada para confirmar e identificar a causa das mortes”.

Confira a postagem do governador do Amazonas:

