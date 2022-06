Núcleo do Pelci recebe fomento esportivo em Manaus 

A iniciativa contou com a presença do ex-atleta de jiu-jitsu, Wallid Ismail, como forma de incentivar os novos atletas

Manaus (AM)- Trinta quimonos foram entregues na tarde da quarta-feira (15), ao CDC da Compensa, localizado na zona Oeste da capital.

A iniciativa contou com a presença do ex-atleta de jiu-jitsu, Wallid Ismail, como forma de incentivar os novos atletas. O intuito da ação é fomentar equipes que já estão a pelo menos três meses integrando o Projeto Esporte e Lazer na Capital (Pelci).

A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), em parceria com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam) realizaram as entregas.

“Nós vamos fomentar toda a parte de luta do projeto Pelci, por meio de tatames e quimonos. Vão chegar equipamentos também a São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Codajás, Humaitá, e a todos os núcleos daqui de Manaus. Pois nós sabemos que o quimono é o instrumento para o lutador se desenvolver e vencer em seu esporte”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Na capital amazonense para realizar o evento Jungle Fight 108, no domingo (19), que terá apoio do Governo do Amazonas, Wallid Ismail falou sobre o trabalho realizado em prol do desenvolvimento técnico da base, com o objetivo de alcançar o alto rendimento.

“O governo vem fazendo um grande trabalho para ajudar e dar apoio a esta nova geração, e esses representantes de projeto social têm um valor incrível, são verdadeiros guerreiros, com um trabalho de base que é fundamental para que o esporte seja desenvolvido no estado”, afirmou Wallid Ismail, presidente e promotor do Jungle Fight.

O professor do projeto CDC Team de jiu-jitsu, Ney Pedroso, falou sobre o sentimento de ver seus alunos que não tinham condições aquisitivas de conseguir um quimono sendo presenteados com o incentivo do projeto.

“Isso é muito importante, pois a gente vê o trabalho do Governo, ajudando crianças que às vezes não tem condições de comprar um quimono. Isso nos desperta um sentimento muito gratificante, vejo que vale a pena nós estarmos aqui dando sempre o nosso esforço”, disse Ney Pedroso.

*Com informações da assessoria

FOTOS: Rudson Renan/Faar

Leia mais:

O gigante Xande Ribeiro

Prazo de inscrição para Bolsa Atleta do AM é prorrogado

Quebra de recordes marca Campeonato de Natação