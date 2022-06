Prorrogado para dia 14 de julho o prazo de inscrição para Bolsa Esporte Estadual

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas prorrogou o prazo de inscrição do Bolsa Esporte Estadual, para o dia 14 de julho, em decreto publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.759, de 7 de junho. O patrocínio inédito, que foi lançado no dia 15 de maio pelo governador Wilson Lima, busca apoiar esportistas, paratletas e atletas com valores que variam de R$ 400 a R$ 3 mil mensais.

“Para acolher a todas as necessidades dos atletas de base, alto rendimento e alto rendimento olímpico, o Governo está prorrogando o Bolsa Esporte. Estamos nos preparando para investir em todas as camadas, fazendo a diferença e incentivando os talentos de hoje e preparando os talentos de amanhã”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

O atleta interessado em concorrer a uma vaga no Bolsa Esporte Estadual deve acessar o site da Faar e clicar a aba “Downloads”, onde estão disponíveis editais e anexos do programa. A partir do conteúdo disponibilizado lá, deve preencher e assinar a ficha de inscrição, elaborar o plano de patrocínio e de treinamento, a ser assinado e protocolado na sede da Faar, na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, até o dia 14 de julho. É necessário levar documentação completa (informada no site), em envelope lacrado, conforme previsto no edital.

O atleta interessado em concorrer a uma vaga no Bolsa Esporte Estadual deve acessar o site da Faar e clicar na aba “Downloads”. – Mauro Neto/Faar

A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) terá até o dia 25 de julho para publicar o resultado preliminar. Caso os atletas tenham a inscrição desaprovada, terão dois dias para apresentar recurso. Após este processo, a Faar terá até o dia 5 de agosto para publicar o resultado definitivo.

Vagas

O Bolsa Esporte Estadual oferece 300 vagas aos desportistas da base, que receberão em forma de patrocínio o valor de R$ 400 mensais. Para os atletas e paratletas de alto rendimento e que disputam competições nacionais e internacionais, são 100 vagas, com cada uma recebendo o incentivo de R$ 1 mil, mensais.

Para atletas de modalidades olímpicas, são destinadas 30 vagas com um investimento de R$ 3 mil cada, mensal.

A partir do momento da assinatura, o contrato terá validade de até seis meses. O investimento total do Governo do Estado neste primeiro edital do Bolsa Esporte Estadual é de R$1,8 milhão. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo número (92) 98532-4546.

