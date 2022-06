Escritora de Parintins produz livro pós-pandemia da Covid-19

Manaus (AM)- A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) castigou severamente o Amazonas e o mundo nos últimos três anos. Entretanto, com a redução no número de casos confirmados e mortes pela doença, acendeu a chama da esperança na população amazonense para o futuro.

É com esse pensamento que a escritora parintinense Renney Corrêa Filgueira Siqueira está produzindo um livro, intitulado “Esperança! Relatos e sonhos pós-pandemia”, desenvolvido com os estudantes do 6° ano da Escola Municipal São Francisco de Assis.

Segundo a escritora, o livro surgiu como uma proposta de amenizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19 no Amazonas, principalmente no município de Parintins. A proposta desse projeto é levar cultura, arte e conhecimento aos estudantes, ele é também um instrumento de escuta de relatos.

“Desejamos é estimular o conhecimento de histórias, bem como a arte, a cultura e o entretenimento no seio familiar, através da contação de histórias de forma, que este projeto reúna as famílias, e traga momentos de alegria e que diminua os impactos emocionais e psicológicos causados pela pandemia. O livro vai trazer, relatos vividos por famílias que sofreram perdas causados pela pandemia.

O livro foi lançado na última terça-feira (14), no Centro do Idoso Pastor Lessa, localizado na rua Vinte e Quatro de Janeiro, bairro Itaúna I, a partir das 17h, com tarde de autógrafos com a escritora Renney Corrêa Figueira Siqueira, apresentação do coral Esperança e recitais feitos com alunos e professores da escola onde o projeto é desenvolvido na Ilha Tupinambarana.

O projeto foi contemplado no edital “Prêmio Amazonas Criativo”, por meio da Lei Aldir Blanc, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC) e da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Parintins.

