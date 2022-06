Artista Rakel Caminha lança projeto de colagem em audiovisual

As cores do vídeo vieram numa pegada do gênero pop-art, passeando pelo vintage

Manaus (AM)- A artista visual amazonense Rakel Caminha lança seu mais novo projeto audiovisual de colagem. O projeto foi aprovado em primeiro lugar na categoria “Artes Visuais” do Edital Zezinho Corrêa

Segundo Rakel, o projeto surgiu da ideia de trazer o universo da colagem ao público. “Quero fomentar essa técnica que utilizo através do audiovisual, tendo em vista o caráter cada vez mais multimídia das minhas obras. A ideia era fazer um panorama sintético sobre esse estilo artístico, trazendo composições criadas por mim em colagem, animadas, tornando o conteúdo fácil de ser assimilado, dinâmico, ilustrativo e direto ao ponto”, coloca ela.

O processo de produção do trabalho iniciou com “Caminha na escrita”, onde desbravou, com cautela, o modo de expressar a ideia da cabeça para o papel, em formato de projeto.

“Nós tínhamos seis meses até a entrega e entregamos dentro disso. Queria uma coisa popular, no sentido de que fosse de fácil acessibilidade. Dessa vez, fora do museu, mas na internet, onde o acesso é democrático. Daí surgiu a ideia de um vídeo”, comenta ela.

Aprovado, o projeto foi tomando a sua devida forma, com a estruturação de roteiro, criação de cenas, decupagem, detalhamentos, etapa de animação, revisões, sonoplastia, entre outros.

As cores do vídeo vieram numa pegada do gênero pop-art, passeando pelo vintage. “A ideia realmente era criar um produto que não necessariamente fosse 100% da minha linguagem artística, mas que fosse algo didático, ilustrativo, de fácil assimilação. Que instigue o público a consumir arte”, declara a artista.

Para o futuro, Rakel diz não saber se fará algo tão didático como este projeto, por agora.

“Além desse trabalho que pode ser conferido facilmente no meu canal no YT, estou com uma obra, também multimídia, em exposição no Farol Santander, em São Paulo, sob curadoria de Baixo Ribeiro, uma conexão muito legal que rolou. Também tem uma exposição em exibição aqui na cidade, ‘Ciclos para o amanhã’, uma mostra coletiva que pode ser visitada na galeria Manart. Há planos de exposições coletivas ao longo de 2022”, finaliza.

Rakel Caminha – mulher, manauara, artista, formada em Publicidade e Propaganda e cursando Design de Moda, Rakel buscou através de cursos, oficinas e de suas próprias pesquisas aperfeiçoar-se na produção de peças artísticas ligadas a pintura, colagem e técnicas gráficas.

Une em seu trabalho as ferramentas artísticas e as ferramentas de comunicação para criar peças autorais de grande expressividade, e que transitam por temas referentes ao universo feminino, a questões sociais e ecológicas com as quais se engaja, e a questões humanas e a experiência dos causos da vida moderna, que a transpassam e marcam ao longo da caminhada.

Confira o projeto aqui: https://www.youtube.com/watch?v=O_7_o-G2dX0

