Obras literárias da Editora da UEA são lançadas no Casarão de Ideias

Manaus (AM)- A Editora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) lançou, nesta quarta-feira (15), três livros da Coleção Multiáreas. Como fruto de parceria no projeto “Quarta Literária”, o evento de lançamento aconteceu no auditório do Casarão de Ideias e contou com a participação dos autores das obras, que puderam interagir com os leitores presentes na plateia.

Foram lançados os livros: “As crianças perambulantes-trabalhadoras, trabalhadoras-perambulantes nas feiras de Manaus – Um olhar a partir da sociologia da infância”, por Evelyn Lauria Noronha; “Princípios básicos de meteorologia dinâmica”, organizado por José Augusto Paixão Veiga; e “A imprensa operária no Amazonas (1891-1920) – algumas dimensões”, por Luciano Everton Costa Teles.

A autora e professora da UEA, Evelyn Noronha, ressaltou o sentimento de gratidão por estar entre as primeiras a lançar obra literária por meio do projeto.

“Estou muito feliz por estar aqui, especialmente por representar a universidade onde trabalho há muitos anos. Precisamos, cada vez mais, fazer os lançamentos para dar retorno à sociedade e fazer com que a população reflita sobre as temáticas abordadas”, frisou.

Representando a diretora da Editora da UEA, Isolda Prado, a diretora executiva da editora, Sindia Siqueira, destacou que este é o primeiro lançamento após o início da pandemia de Covid-19.

“Esse evento é um marco, pois inicia uma sequência de lançamentos de obras muito interessantes e que são fruto do trabalho desenvolvido na editora da universidade. Além disso, inauguramos o projeto em parceria com o Casarão, que tem o objetivo de fomentar a cultura em nossa região”, ressaltou.

O diretor-geral do Centro Cultural Casarão de Ideias e professor da UEA, João Fernandes Neto, pontua que a parceria entre a universidade e o Casarão é fundamental para fortalecer as atividades de promoção da cultura e difusão do conhecimento.

“É sempre importante que a UEA possa contar com parceiros para potencializar os resultados positivos de obras especiais como essas. Esse é um momento festivo, que marca o novo jeito de pensar no fortalecimento dessas ações. Quem ganha é a sociedade, pois este é o maior papel da universidade: de trazer benefícios à população”, comentou.

O evento faz parte da série de lançamentos de 12 livros da Coleção Multiáreas previstos para ocorrer ainda nos dias 22 e 29 de junho e 6 de julho.

No dia 22 de junho, serão lançadas as seguintes obras: “A teoria geopolítica dos sistemas geográficos travassianos no eixo de integração e desenvolvimento Manaus-Caribe”; “Ensino de matemática por meio de práticas computacionais e lúdicas”; e “Divulgação Científica: teorias e práticas para o ensino de ciências no Amazonas”.

