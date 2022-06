Amazon Abu Dhabi promete edição emocionante de lutas em Manaus

Luta no AM

Manaus (AM)- A 5ª edição do Amazon Abu Dhabi vai entregar muitos confrontos emocionantes para os fãs do esporte. O encontro vai sacudir o Manaus Plaza Shopping na noite de 2 de julho, é a luta entre Alle Mousse e Marcelo Belota.

O Amazonas é um grande celeiro de atletas de altíssimo nível no jiu-jitsu, e esse fator reforça a projeção e a importância do Amazon Abu Dhabi. Para Alle Mousse, a expectativa para a noite é a melhor possível, mais um obstáculo a ser vencido em sua carreira.

“Minha expectativa para a luta é das melhores, estou competindo há cinco anos, ganhando competições na minha categoria, e estou num evento grande que está crescendo, criando nome e dando oportunidade para a valorização dos atletas”, contou.

Sobre sua preparação, Alle afirma que segue uma rotina que contempla não só a questão física mas também a mental.

“Eu treino todos os dias, só paro de treinar quando acontece alguma eventualidade como problemas de saúde ou questões no trabalho, mas mantenho minha preparação com uma boa alimentação, com a academia que cuida da preparação física, fisioterapia, musculação e também cuido da minha mente”, disse o atleta ressaltando que não subestima seu adversário.

“O Marcelo Belota é um cara tranquilo, um cara da paz e vai ser um lutão. Sou agradecido ao Robert Pato por ter me convidado para o evento, dei prioridade ao Amazon Abu Dhabi e vamos a luta, dia 2 o tempo vai fechar, o céu não vai tá muito azul não”, finalizou o atleta.

Do outro lado do tatame, está o campeão Marcelo Belota, que passou por um período longe das lutas mas que está totalmente preparado e com força total para o torneio.

“Minha expectativa é grande, faz muito tempo que não luto numa competição de jiu-jitsu, e lutar em uma de grande porte como o Amazon Abu Dhabi, é uma grande honra para mim”, afirmou Belota.

Ainda em sua preparação, o atleta mantém a disciplina e não se deixa abater pelas qualidades do seu adversário. “Lutar com meu adversário, que é extremamente forte e que vem ganhando várias lutas, é um desafio para o qual estou pronto. Estar com 44 anos tendo oportunidade de voltar à ativa num grande desafio como esse, é uma honra e com certeza vamos fazer um grande espetáculo, vamos fazer o Plaza Shopping tremer”, contou Belota.

Valorização do atleta

De acordo com o empresário, atleta do Bellator MMA e organizador oficial do evento, Robert Pato, o Amazon Abu Dhabi nasceu com o objetivo de valorizar os atletas manauara e da região Norte.

Primeiro atleta em 2010 a se tornar campeão no evento principal em Abu Dhabi, Pato se sente realizado em poder ajudar tantos atletas trazendo um evento dessa natureza para o Amazonas.

“É uma alegria imensa poder ajudar os atletas manauaras, a gente sabe a dificuldade que é para o atleta estar numa competição, então é muito gratificante trazer o torneio de Abu Dhabi para cá como foi em 2011 e agora num evento totalmente amazonense. Estou sempre em contato com os organizadores de lá, tenho o aval dos organizadores do evento principal, então eu faço esse evento para ajudar mesmo os atletas locais, os atletas manauaras porque sei a dificuldade que é sair de Manaus”, afirmou Robert Pato.

Transmissão ao vivo

A noite terá transmissão ao vivo e o fã que quiser assistir os combates no conforto de sua casa poderá fazê-lo adquirindo o pay-per-view pelo canal BJJpro.tv, que em breve disponibilizará link para a compra.

Os ingressos (cadeira) já estão no segundo lote, à venda pelo valor de R$120,00 na Loja Paulinho Cell, localizada na avenida João Valério, 727, Shopping Itália, Vieiralves e na Drogaria São Carlos, localizada na Avenida Dom Pedro I, 478, Dom Pedro. Maiores informações podem ser obtidas pelo número de WhatsApp (92) 98265-5503.

