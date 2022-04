Com finalização em 6 segundos, Ricardo Yoshito é ouro no campeonato amazonense de jiu-jitsu

Considerado um fenômeno pelos especialistas do esporte, o prodígio do Jiu-jitsu venceu a luta em impressionantes seis segundos

Manaus (AM) – O lutador amazonense Ricardo Yoshito Kavati Amaral, 13, conquistou a medalha de ouro na 35ª edição do Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu, que aconteceu no sábado (2) e domingo (3), na Arena Amadeu Teixeira.

Ele levou a melhor na categoria Pena colorida Infanto-juvenil. O jovem atleta já havia sido vencedor em Abu Dhabi, em novembro de 2021.

Considerado um fenômeno pelos especialistas do esporte, o prodígio do Jiu-jitsu venceu a luta contra o também talentoso Kauan Moura, em impressionantes seis segundos, em um único golpe.

Foto: Reprodução/Instagram

O atleta comemorou a vitória nas redes sociais e agradeceu aos que o ajudaram a chegar até o primeiro lugar do pódio. Além disso, o lutador garante que já está pronto para a próxima luta.

Vencedor em Abu Dhabi

O lutador após vencer a luta. Foto: Divulgação

Em Abu Dhabi, Yoshito competiu na faixa laranja e verde, categoria até 45 kg, e representou as academias White House School Brazilian Jiu-Jítsu (Manaus) e a Al Wahda Club Jiu-Jìtsu Academy (Emirados Árabes).

Ele fez a final do Mundial da Juventude contra Omaradil, representante do Cazaquistão. O campeonato organizado pelos sheiks árabes reuniu as promessas do esporte das mais diferentes nacionalidades.

“Para mim, essa experiência em Abu Dhabi foi muito mais que uma luta. Essa experiência vai abrir portas tanto no meio esportivo e profissional quanto no meio cultural. Deu para ver o quanto o país investiu no esporte, parecia que eu estava lutando uma Olimpíada, uma estrutura enorme, com uma arena só para o jiu-jítsu e isso é incrível”, disse o Pequeno Samurai na época.

Campeonato amazonense

A competição, que tem o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), contou com mais de mil atletas competindo pelas melhores posições e a classificação no Campeonato Brasileiro, que acontecerá em maio.

Durante os dois dias de competição aconteceram disputas nas categorias mirim, infantil, infanto juvenil, paratletas, juvenil, adulto, absolutos e máster.

Foto: Reprodução/Instagram

