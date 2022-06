FVS monitora média diária de casos de Covid-19 no AM e alerta para vacinação

Manaus (AM) – A média de casos de Covid-19 no Amazonas passou de 9 para 26 registros diários. O dado consta no novo boletim epidemiológico da Covid-19 divulgado nesta sexta-feira (17) que corresponde ao período de 1º a 14 de junho e é produzido pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Diferentemente do boletim diário de casos de Covid-19, também divulgado pela FVS-RCP, o boletim epidemiológico ampliado da infecção destaca a análise periódica do cenário, caracterizando o padrão da doença com casos, hospitalizações, óbitos e cobertura vacinal. O documento está disponível no site da FVS-RCP, em: https://bit.ly/3xDtdGG

Em Manaus, de 1º a 14 de junho, a média diária de casos de Covid-19 passou de 4 para 18 casos positivos diários, em média. Já no interior do estado, a média diária de casos de Covid-19 era de 6 e passou para 8 registros. A FVS-RCP vai seguir acompanhando os casos nas próximas semanas para identificar se se trata de uma tendência.

Conforme o boletim, a mudança na média diária de casos pode estar relacionada com a entrada de novas variantes do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no estado, como a subvariante Ômicron BA.2, identificada em abril deste ano. Não houve alteração, no entanto, nas hospitalizações pela doença.

O boletim destaca que, de 1º a 14 de junho, houve maior proporção de hospitalizações em adultos da faixa etária de 20 a 59 anos, com 50% dos casos e 36% idosos acima de 60 anos. Já em relação aos óbitos, foi registrado um óbito por Covid-19 no período de 14 dias analisado, mais especificamente em 12 de junho.

“Enfatizamos que procurem se vacinar, inclusive quem tem comorbidade. As prefeituras devem atuar de forma integrada na vacinação. Somente no sábado, dia 11, foram mais de 38 mil doses aplicadas de diferentes vacinas”, afirma Tatyana, referindo-se ao Dia D da Multivacinação, realizado em todo o estado simultaneamente.

O diretor técnico da FVS-RCP, Daniel Barros, acrescenta que as secretarias municipais de saúde devem manter a intensificação dos esforços também para a contínua oferta de exames diagnósticos nas unidades de saúde. “O Amazonas segue vigilante, monitorando diariamente os indicadores da Covid-19 e a qualquer sinal de recrudescimento (mudança) serão emitidos alertas”, conclui o diretor.

Fase verde

O Amazonas segue em fase verde, considerado “risco muito baixo” de transmissibilidade para o novo coronavírus que requer vigilância. O cálculo para identificação das fases está alicerçado em dois eixos: capacidade de assistência à saúde e evolução da epidemia.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-RCP (92) 2129-2500 e 2129-2502.

