Jacaré ‘pega’ sol em praia de Búzios

O biólogo Mário Moscatelli explica que aquele não é o ambiente do animal

Um visitante inusitado apareceu na manhã desta sexta-feira (17), na praia da Marina, na Armação, em Búzios, no Rio de Janeiro. O jacaré surpreendeu os moradores da região ao surgir na beira d´água. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o animal aparece tentando quebrar as ondas para entrar no mar.

Por volta das 9h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate do animal, que foi devolvido ao seu habitat natural, na Lagoa de Geribá, dez quilômetros distante.

O biólogo Mário Moscatelli explica que aquele não é o ambiente do animal.

“Deve ter vindo de alguma área alagada com predominância de água doce com algum contato com o mar”, disse o especialista, ressaltando de que os moradores não foram os únicos a se assustar. “Sem dúvida, mas quem está realmente em perigo é o jacaré”.

*Com informações do Extra

Leia mais:

Vídeo: sucuri gigante é flagrada digerindo animal às margens de rio

Acidentes por animais peçonhentos têm redução de 15% no Amazonas

Fósseis do maior animal do mundo é encontrado nos Alpes Suíços