Manaus recebe mais uma etapa da operação ‘Orla + Segura’ no Centro

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), com o apoio de secretarias parceiras, realizou na manhã desta terça-feira, 15/2, mais um desdobramento da operação “Orla + Segura”, determinada pela Prefeitura de Manaus.

A ação integrada teve início ainda na madrugada, na orla da avenida Lourenço Braga e entorno, no Centro de Manaus.

Por que um choque de ordem no centro?

O objetivo, de acordo com a Prefeitura de Manaus, foi promover um novo choque de ordem naquela área da cidade, evitando a atuação e o retorno de ambulantes ilegais, a obstrução de calçadas ou instalação de estruturas irregulares na orla no entorno das feiras Manaus Moderna e da Banana, do mercado Adolpho Lisboa e do comércio local.

“Estamos na orla da Manaus Moderna para continuar a operação ‘Orla + Segura’, e, para isso, temos uma força-tarefa da Prefeitura de Manaus e o apoio da Polícia Militar. Continuamos um serviço que começamos em outubro o ano passado e agora iremos fazer a manutenção disso. Os feirantes nos pedem, nos demandam, os clientes também, e agora chegou a hora dessa manutenção na orla da Manaus Moderna, cumprindo uma determinação do prefeito David Almeida, que é colocar ordem nas feiras da cidade de Manaus e entorno“, destacou o secretário da Semacc, Renato Júnior.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Claudionei Barbosa, a realização dessas ações de forma constante é necessária, a fim de garantir o pleno funcionamento dos espaços públicos e a segurança da população.

“A gente percebe que se não tiver constantemente atuando, marcando essa presença, em vários pontos da cidade, acaba que o pessoal vai novamente relaxando, colocando coisas onde não deve colocar e isso vai complicando o trânsito que era para estar de uma maneira mais fluente, especialmente aqui na orla”, destacou o comandante.

Mais de 140 servidores públicos participaram da ação, que atuou, ainda, com três caminhões e duas caçambas, para a remoção de lixo e entulhos.

Lojistas foram orientados a retirar mercadorias que estavam obstruindo as calçadas e os servidores também realizaram ação educativa no comércio de toda a avenida Lourenço Braga e entorno, fazendo cumprir o que garante o Código de Posturas do município.

“Somos cinco servidores do Implurb atuando nessa ação, representando a fiscalização de obras e posturas da cidade de Manaus, a convite do secretário da Semacc, Renato Júnior, no intuito de desobstruir os passeios públicos dentro do regime que o instituto possui no exercício do poder de polícia, caso necessário”, explicou a chefe da Divisão de Controle do Implurb, Maria Aparecida Flores.

A operação “Orla + Segura” atende a reivindicação de permissionários das feiras Manaus Moderna e da Banana e do mercado municipal Adolpho Lisboa.

Além de promover a retirada de mais de 800 ambulantes irregulares da área, a avenida Lourenço Braga ganhou o alargamento da pista em cerca de quatro metros, melhorando o fluxo de veículos nas proximidades da feira da Banana, com calçadas novas, iluminação de LED em toda a via, limpeza e paisagismo, remoção de entulho, novo guarda-corpo e novas escadas de acesso à orla.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Operação ‘Volta às Aulas’ é realizada pela Prefeitura até o dia 25 deste mês

Governador do AM entrega equipamentos para segurança no AM

Faixas de pedestres em escolas de Manaus recebem revitalização