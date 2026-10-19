CONFUSÃO EM SP

Disparo ocorreu durante uma discussão em uma casa noturna no Itaim Bibi; apresentador Fred Bruno teve o pé atingido de raspão e não se feriu gravemente.

O deputado estadual Marcelo Aguiar (PL) foi detido na madrugada desta segunda-feira (19), após disparar uma arma de fogo em uma balada no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo. Durante a confusão, o tiro atingiu de raspão o pé do apresentador e influenciador Fred Bruno. Ele não sofreu ferimentos graves e decidiu não prestar queixa.

Segundo a denúncia, Marcelo teria importunado algumas mulheres no estabelecimento. Em seguida, um homem o confrontou e pediu que deixasse o local. Os dois começaram a discutir e, durante o desentendimento, o parlamentar teria sacado uma arma e atirado contra o chão.

O disparo passou perto de assessores do partido Podemos que também estavam na balada. Além disso, uma mulher que quase foi atingida ficou em estado de choque. Fred, por sua vez, teve o pé atingido de raspão, mas não sofreu ferimentos graves.

Deputado vai à delegacia após disparo em balada

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais algemaram Marcelo devido ao estado de exaltação. Imagens do episódio mostram o político aparentemente embriagado e com dificuldades para caminhar enquanto os agentes o conduziam à delegacia.

Durante o depoimento, o parlamentar permaneceu em silêncio. Marcelo tem porte de arma, mas os policiais apreenderam o armamento utilizado no episódio.

Ainda conforme a denúncia, o deputado chegou à balada em um carro particular com emplacamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Quem é Marcelo Aguiar

Marcelo Aguiar ganhou notoriedade inicialmente como cantor sertanejo e, posteriormente, passou a atuar na música gospel. Em 2008, conquistou uma vaga como vereador na capital paulista. Dois anos depois, elegeu-se deputado federal por São Paulo.

Na eleição de 2022, Marcelo concorreu ao cargo de deputado estadual, mas não alcançou votos suficientes para conquistar uma cadeira e ficou como suplente.

Após a ocorrência, as autoridades liberaram o parlamentar. A Constituição Federal estabelece regras específicas para a prisão de deputados estaduais e prevê restrições à prisão em flagrante, permitida nos casos de crimes inafiançáveis.

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