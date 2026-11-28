MODA E INCLUSÃO

Missão Moda pela Amazônia já passou por comunidades de Iracema, Barcelos e Serra da Valéria, com oficinas, equipamentos e doação de roupas.

Pela primeira vez, um projeto itinerante de moda chega a comunidades indígenas e ribeirinhas do interior do Amazonas. A iniciativa leva formação e atividades criativas a diferentes territórios do estado. Idealizado por Lucas Melquids, diretor do Instituto Amazonic Trend, o Missão Moda pela Amazônia reúne profissionais e parceiros para promover oficinas e novas oportunidades no setor.

O projeto é realizado sem incentivo governamental. Para isso, mobiliza profissionais e parceiros que levam equipamentos, materiais e experiências às comunidades participantes.

Projeto reúne profissionais e oferece oficinas de moda

A equipe conta com mais de 12 profissionais, entre costureiras, alfaiates e designers. Também participam os estilistas amazonenses Daniel Lira e Sonja Andrade.

A cada edição, o grupo parte de Manaus e permanece de cinco a sete dias na comunidade. Durante esse período, os moradores participam de oficinas de costura, desenho de moda, criação e customização de roupas.

Além disso, a programação inclui atividades de fotografia, maquiagem e preparação para passarela. Para realizar as ações, a equipe leva máquinas de costura e outros equipamentos.

Dessa forma, os próprios moradores acompanham diferentes etapas da produção e participam da criação das peças. A proposta também busca valorizar os conhecimentos locais e ampliar a participação das comunidades no mercado da moda.

Iniciativa já passou por três comunidades do Amazonas

O Missão Moda pela Amazônia já realizou atividades na comunidade de Iracema, próxima a Itacoatiara, e em Barcelos. Mais recentemente, chegou à comunidade Serra da Valéria, localizada a 42 quilômetros de Parintins, na divisa entre Amazonas e Pará.

Além das oficinas, o projeto promove ações de moda circular, com campanhas de arrecadação e distribuição de roupas. Na edição mais recente, a iniciativa distribuiu quase meia tonelada de peças.

“Nosso objetivo é olhar para quem normalmente é esquecido e invisibilizado, reconhecendo o protagonismo de quem vive nos interiores, valorizando a matéria-prima e garantindo espaço e geração de renda para essas comunidades na moda”, afirma Lucas Melquids, fundador do projeto.

Projeto recebe apoio de instituições e empresas

A edição mais recente, realizada na comunidade Serra da Valéria, contou com apoio institucional do Instituto Serra da Valéria e da loja Pano Forte Tecidos.

Para Freyzer Andrade, presidente do Instituto Serra da Valéria, a chegada da iniciativa proporcionou novas experiências aos moradores.

“Para nós, está sendo incrível receber esse projeto na nossa comunidade. Sem dúvidas, o impacto está sendo muito positivo. Unir toda a comunidade para conhecer e fazer moda aqui está sendo algo surreal”, afirma.

Vídeo mostra atividades nas comunidades

Os registros da edição mais recente do Missão Moda pela Amazônia estão disponíveis nos canais do Amazonic Trend.

YouTube: @AmazonicTrend

Instagram: @AmazonicTrend

Sobre o Amazonic Trend

Há quase uma década, o Amazonic Trend trabalha na descoberta, no desenvolvimento e no lançamento de talentos da Amazônia no mercado da moda.

Com foco na transformação social, o projeto promove capacitação e oportunidades para moradores de comunidades periféricas, indígenas e ribeirinhas. Além disso, incentiva a moda autoral e valoriza profissionais amazônicos.