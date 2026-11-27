A chegada do Natal terá trilha sonora especial neste domingo (29), em Manaus. A Amazonas Filarmônica e o Coral do Amazonas apresentam o concerto “Circuito Natalino”, às 19h30, na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste. A entrada é gratuita.
Sob a regência do maestro Otávio Simões, a apresentação reúne 12 obras do repertório natalino, composições sacras e clássicos internacionais. Além disso, o concerto integra a Temporada de Concertos do Amazonas 2026.
A proposta é aproximar a música orquestral e coral da comunidade. Por isso, a apresentação acontece em um espaço religioso, levando a programação cultural para além dos locais tradicionais de concertos.
Repertório reúne clássicos de Natal
O programa inclui músicas conhecidas pelo público, como “Adeste Fidelis”, “Noite Feliz”, de Franz Gruber, e “Sinos de Natal”, de Mykola Leontovych. Também está na lista “White Christmas”, de Irving Berlin, um dos clássicos natalinos mais conhecidos internacionalmente.
Além das canções tradicionais, o concerto apresenta obras da música sacra. Entre elas estão “Panis Angelicus”, de César Franck, “Ave Maria”, de Charles Gounod, e “Pai Nosso” (The Lord’s Prayer), de Albert H. Malotte.
A programação também inclui “Cantique de Noël”, de Adolphe Adam. Já o encerramento ficará por conta de “Hallelujah”, do oratório “Messias”, de Georg Friedrich Händel, uma das peças marcantes do repertório coral e orquestral.
Apresentação aproxima música e comunidade
Ao reunir os dois corpos artísticos em uma igreja do bairro Alvorada, o Circuito Natalino busca aproximar a música de concerto dos moradores de Manaus.
Dessa maneira, a apresentação também valoriza a convivência, a cultura e as tradições ligadas às celebrações de fim de ano. O concerto integra a programação natalina da Temporada de Concertos do Amazonas 2026.
Confira o programa
- Tradicional – “Adeste Fidelis”
- Caldas e Cavalcanti – “Noite Azul”
- Tradicional francesa – “Glória”
- César Franck – “Panis Angelicus”
- Mykola Leontovych – “Sinos de Natal”
- Amaury Vieira – “Natal Menino”
- Albert H. Malotte – “Pai Nosso” (The Lord’s Prayer)
- Irving Berlin – “White Christmas”
- Charles Gounod – “Ave Maria”
- Franz Gruber – “Noite Feliz”
- Adolphe Adam – “Cantique de Noël”
- Georg Friedrich Händel – “Hallelujah”, do oratório “Messias”