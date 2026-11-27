PROGRAMAÇÃO DE NATAL

Amazonas Filarmônica e Coral do Amazonas apresentam 12 obras natalinas e sacras neste domingo (29), na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora.

A chegada do Natal terá trilha sonora especial neste domingo (29), em Manaus. A Amazonas Filarmônica e o Coral do Amazonas apresentam o concerto “Circuito Natalino”, às 19h30, na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste. A entrada é gratuita.

Sob a regência do maestro Otávio Simões, a apresentação reúne 12 obras do repertório natalino, composições sacras e clássicos internacionais. Além disso, o concerto integra a Temporada de Concertos do Amazonas 2026.

A proposta é aproximar a música orquestral e coral da comunidade. Por isso, a apresentação acontece em um espaço religioso, levando a programação cultural para além dos locais tradicionais de concertos.

Repertório reúne clássicos de Natal

O programa inclui músicas conhecidas pelo público, como “Adeste Fidelis”, “Noite Feliz”, de Franz Gruber, e “Sinos de Natal”, de Mykola Leontovych. Também está na lista “White Christmas”, de Irving Berlin, um dos clássicos natalinos mais conhecidos internacionalmente.

Além das canções tradicionais, o concerto apresenta obras da música sacra. Entre elas estão “Panis Angelicus”, de César Franck, “Ave Maria”, de Charles Gounod, e “Pai Nosso” (The Lord’s Prayer), de Albert H. Malotte.

A programação também inclui “Cantique de Noël”, de Adolphe Adam. Já o encerramento ficará por conta de “Hallelujah”, do oratório “Messias”, de Georg Friedrich Händel, uma das peças marcantes do repertório coral e orquestral.

Apresentação aproxima música e comunidade

Ao reunir os dois corpos artísticos em uma igreja do bairro Alvorada, o Circuito Natalino busca aproximar a música de concerto dos moradores de Manaus.

Dessa maneira, a apresentação também valoriza a convivência, a cultura e as tradições ligadas às celebrações de fim de ano. O concerto integra a programação natalina da Temporada de Concertos do Amazonas 2026.

Confira o programa