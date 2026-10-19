NATAÇÃO

Letícia Gabriella Lopes Barbosa, conhecida como Lelê, ganhou ouro, prata e bronze na Copa Norte-Nordeste de Natação 2026, em Maceió

A nadadora amazonense Letícia Gabriella Lopes Barbosa, conhecida como Lelê, de apenas 9 anos, conquistou três medalhas na Copa Norte-Nordeste de Natação 2026. A competição ocorreu entre os dias 15 e 17 de outubro, em Maceió, capital de Alagoas.

Com os resultados, a jovem atleta garantiu ouro, prata e bronze para a natação do Amazonas. Além disso, melhorou seus tempos em todas as provas que disputou, demonstrando evolução nas piscinas.

Lelê conquista ouro, prata e bronze

A conquista começou na sexta-feira (16), quando Lelê garantiu a medalha de ouro nos 100 metros peito. Já no sábado (17), a nadadora voltou ao pódio duas vezes.

Primeiro, ela conquistou a prata nos 50 metros peito. Em seguida, garantiu o bronze nos 100 metros medley. Dessa maneira, a atleta encerrou sua participação com três medalhas em uma única competição.

A Copa Norte-Nordeste integra o calendário oficial da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e reúne nadadores de diferentes estados do país.

Atleta representa a equipe Adalberto Valle

Lelê representa a equipe Adalberto Valle e treina sob orientação do professor Yves Simões. A equipe tem tradição na natação amazonense e já revelou nomes importantes para o esporte local.

A atleta também destacou a importância do trabalho realizado pela comissão técnica para alcançar os resultados.

“Só agradecer essa parceria com professor Yves Simões e coordenador Ivaldo Almeida, que vem sendo crucial para nossa evolução tática e física, fazendo um ótimo trabalho com nós atletas da Adalberto Valle”, afirmou Lelê.

A nadadora dedicou as três medalhas aos pais, treinadores, patrocinadores e a todos que contribuíram para sua participação na competição.

“Estou muito feliz por essa conquista, três medalhas em uma competição, foi a primeira vez que eu consegui esse feito, prova que estou no caminho certo, dedico a todos aqueles que torceram para que esse dia chegasse, não foi fácil as melhores nadadores do Brasil estão aqui, frente à frente”, declarou.

Próximas competições

Após o desempenho em Maceió, Lelê já se prepara para novos desafios. A próxima disputa será o Torneio de Velocidade, marcado para 31 de outubro.

Além disso, a nadadora participará do Campeonato Amazonense, previsto para novembro.

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