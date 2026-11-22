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Argentino recebeu cartão amarelo após atingir Gonzalo Tapia durante discussão em campo; equipe perdeu por 3 a 0 para o Columbus Crew.

Estados Unidos – Lionel Messi protagonizou um momento de irritação durante a derrota do Inter Miami por 3 a 0 para o Columbus Crew, na noite deste sábado (21), pelos playoffs da Major League Soccer (MLS). Nos acréscimos do primeiro tempo, o argentino acertou uma bolada no rosto do atacante Gonzalo Tapia, ex-jogador do São Paulo, após um desentendimento durante uma cobrança de lateral.

O episódio aconteceu quando Messi tentou fazer uma reposição rápida, mas encontrou Tapia à sua frente, dificultando a cobrança. Irritado com a situação, o camisa 10 arremessou a bola contra o rosto do adversário. A atitude foi punida pela arbitragem com cartão amarelo.

Apesar do episódio com o craque argentino, Tapia foi o principal destaque da partida. Aos nove minutos do primeiro tempo, o atacante abriu o placar para o Columbus Crew em cobrança de pênalti.

A situação do Inter Miami piorou aos 36 minutos, quando o zagueiro Gonzalo Lujan recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Com um jogador a mais, o Columbus aproveitou a vantagem numérica para ampliar o resultado.

Logo no início da segunda etapa, Habroune marcou o segundo gol da equipe visitante. Pouco depois, Tapia voltou a balançar as redes e confirmou a vitória por 3 a 0 sobre o time de Messi.

Classificação ameaçada

Com o resultado negativo em casa, o Inter Miami ficou em situação complicada na disputa por uma vaga na próxima fase. As quartas de final da Conferência Leste são disputadas em uma série melhor de três partidas.

O Columbus Crew poderá garantir a classificação se vencer o próximo confronto, que será realizado em seu estádio. Caso o Inter Miami consiga a vitória fora de casa, a decisão será levada para um terceiro jogo.

A derrota também chama atenção pela diferença no desempenho das equipes durante a fase regular. O Inter Miami terminou na segunda colocação da Conferência Leste, com 60 pontos, enquanto o Columbus Crew encerrou essa etapa em sétimo lugar, com 47 pontos.

Além de precisar vencer fora de casa, o Inter Miami terá um desfalque na defesa. Gonzalo Lujan, expulso ainda no primeiro tempo, cumprirá suspensão automática na próxima partida.

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