ato de campanha

Senador e deputado federal participam do Bloquinho 22, marcado para as 19h desta segunda-feira (19), em apoio à candidata ao Governo do Amazonas, Maria do Carmo

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) chegaram a Manaus nesta segunda-feira (19) para participar do Bloquinho 22, ato político em apoio à candidata ao Governo do Amazonas, Professora Maria, da coligação Mudar é Urgente (PL/Novo).

O evento está marcado para as 19h, no complexo turístico da Ponta Negra, na zona Oeste da capital amazonense. Além dos dois parlamentares, a mobilização deve reunir outras lideranças políticas ligadas à direita. A programação faz parte da agenda de campanha da candidata durante o segundo turno.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio Bolsonaro anunciou sua chegada à capital amazonense ao lado de Professora Maria e do deputado federal Capitão Alberto Neto. Na gravação, o senador também convidou a população para participar do encontro.

“Alô, Amazonas, meu coração! Já estamos aqui na área com a Professora Maria”, afirmou.

Por sua vez, Nikolas Ferreira também publicou um convite para o evento. “Estamos aqui em Manaus e quero chamar você para hoje, Bloquinho 22, às 19h, lá na Ponta Negra. Bora!”, declarou o deputado.

Outras lideranças nacionais são esperadas

Além de Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira, a organização anunciou a participação de Lucas Pavanato, Zé Trovão, Marcel van Hattem, Jeffrey Chiquini e Fernando Holiday.

Com isso, o ato contará com a presença de representantes nacionais ligados à direita na campanha de Professora Maria. A mobilização ocorre na reta final do segundo turno, período em que candidaturas intensificam agendas públicas e buscam ampliar o apoio dos eleitores.

A candidata também comentou a participação das lideranças nacionais e afirmou que o encontro pretende reunir apoiadores de sua candidatura.

“Será uma manifestação pela democracia e mudança que o país e o Amazonas precisam. A vinda desses grandes nomes a Manaus mostra a força da direita, que está disposta a livrar o Brasil da corrupção e a resgatar a dignidade do nosso povo. Hoje, vamos colorir Manaus de verde e amarelo”, declarou.

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