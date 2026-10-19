Exames

Atendimento no shopping Phelippe Daou segue até 30 de outubro, com 150 exames por dia e outros serviços de saúde para mulheres.

Manaus (AM) – Mulheres de Manaus podem realizar mamografias gratuitas e outros exames preventivos em três Unidades Móveis de Saúde da Mulher instaladas no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, zona Norte da capital. A ação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) começou nesta segunda-feira (19) e segue até 30 de outubro, dentro da programação do Outubro Rosa e das comemorações pelo aniversário da cidade.

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. O atendimento é realizado por ordem de chegada, conforme a disponibilidade e os critérios de elegibilidade para cada procedimento.

A iniciativa busca ampliar o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama, especialmente entre mulheres que enfrentam dificuldades para conseguir atendimento na rede de saúde.

Mamografias e outros serviços gratuitos

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, cada unidade tem capacidade para realizar até 50 mamografias por dia. Com as três estruturas em funcionamento, a oferta chega a 150 exames diários.

Mulheres de 50 a 74 anos podem procurar o serviço para realizar a mamografia sem necessidade de solicitação médica. Quem está fora dessa faixa etária pode passar por avaliação com um clínico geral e receber orientação sobre os serviços disponíveis.

Além das mamografias, as unidades oferecem ultrassonografia das mamas, consultas médicas, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, dispensação de medicamentos e exame citopatológico, conhecido como preventivo do câncer do colo do útero.

Como conseguir atendimento

Para ser atendida, a mulher deve comparecer a uma das unidades móveis no shopping Phelippe Daou e apresentar documento oficial de identificação com foto, CPF ou Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O serviço não exige agendamento prévio para a mamografia destinada ao público prioritário, mas os atendimentos dependem da disponibilidade e dos critérios estabelecidos para cada procedimento.

A ação também beneficia mulheres que precisam conciliar os cuidados com a saúde e a rotina de trabalho. Moradoras das zonas Norte e Leste estão entre o público atendido pela iniciativa.

Unidades móveis já realizaram 118 mil atendimentos

De janeiro até a primeira quinzena de outubro, as cinco estruturas móveis da Semsa, que atendem áreas urbanas e rurais, realizaram 118,4 mil atendimentos. Desse total, foram 50 mil ultrassonografias, 37 mil consultas médicas e de enfermagem, 18 mil testes rápidos e 7 mil mamografias, além de outros procedimentos.

Segundo a enfermeira Fernanda Rodrigues, as ações do Outubro Rosa ajudam a ampliar a conscientização sobre a prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero, além de facilitar o acesso aos exames.

Outubro Rosa amplia ações de prevenção

Além do atendimento no shopping Phelippe Daou, a programação da Semsa inclui reforço nas avaliações clínicas, solicitação e agendamento de mamografias e coleta de exames preventivos nas unidades de saúde.

A agenda também prevê busca ativa de mulheres entre 50 e 74 anos que ainda não realizaram a mamografia, atividades educativas em escolas municipais e o Circuito de Saúde da Mulher, com intensificação dos serviços nas zonas Norte, Leste, Oeste e Sul.

O Outubro Rosa é uma campanha internacional de conscientização sobre o câncer de mama. A mobilização reforça a importância da prevenção, da identificação precoce de alterações e do acesso ao diagnóstico e ao tratamento adequados.

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