Levantamento

Pesquisa do IBGE mostra que 85,5% das cidades do Estado descartam resíduos em vazadouros; apenas um município tem aterro sanitário.

Manaus (AM) – Manaus (AM) – O Amazonas enfrenta problemas na destinação do lixo e na infraestrutura de drenagem urbana. Embora os 62 municípios tenham coleta convencional de resíduos e serviços de drenagem, 53 cidades (85,5%) ainda descartam lixo em vazadouros a céu aberto, os chamados lixões. Além disso, nenhum município possui sistema de proteção estrutural contra enchentes e 57 (91,9%) lançam águas pluviais diretamente em rios perenes, sem tratamento.

Os dados são da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (25). O levantamento mostra que a oferta de serviços básicos não é acompanhada, na mesma proporção, por estruturas de tratamento, reaproveitamento de resíduos e prevenção de problemas ambientais.

Destino do lixo

Apesar de a coleta convencional alcançar todas as cidades amazonenses, apenas um município conta com aterro sanitário, estrutura considerada adequada para a destinação final dos resíduos. Outras sete cidades (11,3%) utilizam aterros controlados, enquanto 53 ainda recorrem aos vazadouros a céu aberto. Um município mantém esse tipo de descarte em área alagada ou alagável.

O Estado também não possui unidades de transbordo, compostagem ou tratamento de resíduos por incineração. Há apenas duas cidades com unidades de triagem e outras duas com estruturas para manejo de galhadas e podas.

A coleta seletiva chega a 22 municípios, o equivalente a 35,5% do total. A coleta de resíduos sujeitos à logística reversa ocorre em 15 cidades (24,2%), enquanto somente dez (16,1%) realizam o processamento de resíduos orgânicos.

A organização dos trabalhadores da reciclagem também é limitada. Apenas quatro municípios (6,5%) possuem associações ou cooperativas de catadores vinculadas aos serviços de manejo de resíduos sólidos.

Nessas localidades, o IBGE contabilizou 81 trabalhadores permanentes, sendo 41 homens e 40 mulheres. Nos outros 58 municípios, não há entidades formalizadas desse tipo, o que dificulta a organização da atividade e a ampliação da coleta seletiva.

Educação ambiental

As ações educativas sobre o descarte correto do lixo estão presentes em 52 municípios (83,9%). No entanto, a maioria das iniciativas ocorre de maneira eventual ou esporádica.

Em 43 cidades, as atividades são concentradas em datas específicas. Apenas 18 municípios, o equivalente a 29% do total do Estado, mantêm projetos contínuos de educação ambiental.

Na área de drenagem, os dados também apontam limitações na estrutura de atendimento à população. Embora todos os municípios tenham serviços de manejo de águas pluviais, apenas 24 cidades (38,7%) oferecem ouvidoria ou central para receber reclamações dos moradores.

Entre os problemas mais citados estão buracos nas ruas e falhas nos dispositivos de drenagem, apontados como principais reclamações em cinco municípios cada. Alagamentos, inundações e enxurradas aparecem na sequência, mencionados em quatro cidades.

Risco de enchentes

O levantamento mostra que 33 municípios (53,2%) possuem protocolos de contingência para enfrentar enchentes e inundações. Em 23 dessas cidades, os planos preveem manter os moradores nas próprias localidades, com fornecimento de itens como água, alimentos, iluminação e comunicação.

Apesar da existência desses protocolos, nenhuma das 62 cidades amazonenses conta com sistemas de proteção estrutural contra enchentes. Não há registros de diques, barreiras, comportas ou outras estruturas destinadas a impedir o avanço das águas dos rios sobre áreas urbanas.

Águas pluviais

Outro dado que chama atenção é a destinação da água da chuva. Em 57 municípios (91,9%), o escoamento é direcionado para rios perenes, que mantêm água durante todo o ano. Outros 23 utilizam rios intermitentes, enquanto 13 direcionam as águas para lagoas.

Nenhum município realiza tratamento das águas pluviais antes do lançamento. O IBGE também identificou que quatro cidades não souberam informar o destino final do escoamento.

O monitoramento dos sistemas de drenagem também é restrito. Apenas 20 municípios (32,3%) acompanham o nível ou a vazão das redes pluviais. Mesmo nesses locais, o controle é feito por métodos manuais, como réguas milimétricas e medições sem equipamentos automatizados.

Acesso rural

A infraestrutura de drenagem é ainda mais limitada nas áreas rurais. Embora 30 municípios realizem algum tipo de serviço em ruas, estradas ou cursos d’água dessas regiões, somente 17 (27,4% do total) executam obras específicas de manejo das águas pluviais em vias de acesso rural.

Entre as intervenções mais comuns estão a implantação ou manutenção de sistemas de microdrenagem e a adequação do leito das estradas para facilitar o escoamento da água da chuva.

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