QUALIDADE DO AR

Pedido cobra medidas urgentes do Pará após registro de 3.379 focos de calor e aumento de 281% na concentração de poluentes em Manaus.

O Governo do Amazonas acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para cobrar medidas urgentes de prevenção e combate às queimadas no Pará. O pedido de liminar foi apresentado nesta sexta-feira (27) pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE-AM). A iniciativa ocorre após o agravamento da qualidade do ar em Manaus e em outros municípios amazonenses.

A solicitação foi encaminhada ao ministro Flávio Dino, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 743. Segundo o governo estadual, estudos apontam que a fumaça das queimadas pode atravessar fronteiras e atingir o Amazonas.

Pará concentrou mais de 3 mil focos de calor

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apresentados na petição, mostram que a Amazônia Legal registrou 5.376 focos de calor entre 22 e 25 de novembro.

Desse total, 3.379 ocorreram no Pará e 174 no Amazonas. Dessa forma, o território paraense concentrou 19,4 vezes mais registros que o amazonense no período.

Além disso, somente em 25 de novembro, o Pará reuniu 83,2% dos focos de calor registrados em toda a Amazônia Legal.

Outro dado chama atenção. Um relatório da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) analisou a circulação atmosférica e identificou que 75% das trajetórias de massas de ar com destino a Manaus passaram pelo território paraense.

No entanto, o estudo não atribui exclusivamente ao Pará a origem da fumaça. Ainda assim, segundo o governo, a combinação das evidências justifica medidas emergenciais nas regiões com maior concentração de queimadas.

Poluição aumenta 281% em Manaus

O levantamento apresentado ao STF também aponta o agravamento da qualidade do ar no Amazonas. Dos 43 municípios com dados válidos de monitoramento, 23 registraram concentrações médias diárias de material particulado fino acima do padrão nacional vigente.

Em Manaus, por sua vez, a concentração média diária de poluentes aumentou aproximadamente 281% entre os períodos de 20 a 21 e de 25 a 26 de novembro. Além disso, a qualidade do ar permaneceu classificada como muito ruim nos três últimos períodos analisados.

Em Parintins, a situação também chamou atenção. A concentração média diária de material particulado fino chegou a 311,5 microgramas por metro cúbico. Esse valor é aproximadamente 20 vezes superior ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Diante desse cenário, a exposição à fumaça representa riscos à saúde, principalmente para crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias e cardiovasculares.

Governo apresenta ações de combate às queimadas

Na petição, a PGE-AM também destacou medidas adotadas pelo Governo do Amazonas para prevenir e combater incêndios florestais, em parceria com o Governo Federal.

Entre as ações apresentadas estão:

Mobilização de 153 brigadistas em 13 municípios, com previsão de R$ 4,7 milhões em remuneração;

Investimento previsto de R$ 3,1 milhões em bases operacionais em Apuí e Boca do Acre;

Implantação de 13 Grupamentos Integrados de Combate a Incêndio e Proteção Civil (GCIPs);

Investimento informado de R$ 21,5 milhões no Projeto GCIP, com 17 caminhões;

R$ 45 milhões vinculados ao Programa ProAmazon, com recursos do Fundo Amazônia;

Mais de R$ 25,6 milhões em multas ambientais e embargo de 1.528 hectares em operações do Ipaam;

Realização de 243 ações governamentais integradas, das quais 218 foram concluídas;

Prorrogação das operações do Corpo de Bombeiros até 27 de janeiro de 2027, em 16 municípios.

Além dessas iniciativas, o governo mantém o monitoramento dos focos de calor e da qualidade do ar por meio da Sala de Situação da Sema.

Amazonas pede medidas urgentes ao STF

No pedido de liminar, o Governo do Amazonas solicita que o Supremo determine a intensificação imediata das operações de prevenção, fiscalização e combate aos incêndios florestais no Pará.

Além disso, a ação pede que o governo paraense apresente, em até 48 horas, um relatório detalhado sobre as medidas emergenciais adotadas, os profissionais mobilizados e os recursos utilizados.

O estado também solicita o reforço das ações de identificação e responsabilização administrativa e criminal dos responsáveis por queimadas ilegais.

Outro pedido envolve o Governo Federal. Nesse caso, o Amazonas quer que a União avalie a necessidade de ampliar as operações de fiscalização e combate aos incêndios no Pará. A solicitação ressalta que o reforço não deve comprometer a capacidade de atendimento às demais regiões atingidas.

Por fim, a PGE-AM pede que os fatos sejam comunicados à Procuradoria-Geral da República (PGR), para as providências cabíveis.

Amazonas defende cooperação entre estados

O governo afirma que a iniciativa não busca criar conflito entre Amazonas e Pará. Pelo contrário, segundo a administração estadual, o objetivo é fortalecer a cooperação entre os entes federativos e ampliar o combate aos incêndios.

Isso porque a fumaça não respeita fronteiras territoriais. Assim, mesmo com ações de fiscalização dentro do Amazonas, o estado não tem competência para atuar diretamente em áreas de queimadas localizadas em outras unidades da Federação.

Por fim, a petição destaca que, em 2025, o Amazonas registrou o menor número anual de focos de calor da série histórica analisada desde 2003. O resultado ficou aproximadamente 62% abaixo da média histórica.

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