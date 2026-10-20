ELEIÇÕES 2026

Mobilização do Bloco do 22 reuniu a Professora Maria, Nikolas Ferreira e outras lideranças nacionais da direita na reta final da campanha.

Manaus (AM) – O ato político de Flávio Bolsonaro reuniu, segundo a organização, 150 mil pessoas no Complexo Turístico da Ponta Negra, em Manaus, e foi apresentado pelos organizadores como o maior ato da direita no Norte do país. A mobilização, chamada de Bloco do 22, contou com a presença da Professora Maria, candidata ao Governo do Amazonas, do deputado federal Nikolas Ferreira e de outras lideranças nacionais.

Ao lado de Flávio Bolsonaro, a candidata da coligação “Mudar é Urgente”, formada por PL e Novo, participou do evento na reta final do segundo turno. A mobilização buscou ampliar a projeção nacional da disputa pelo Governo do Amazonas e demonstrar a força política do grupo no estado.

Durante o discurso, Flávio Bolsonaro colocou a eleição da Professora Maria entre as prioridades de seu projeto político e destacou a importância estratégica do Amazonas.

“Eu preciso da Professora Maria como governadora do Amazonas para me ajudar a colocar todo esse projeto de salvar o Brasil e o Amazonas em prática”, afirmou.

A declaração reforçou a aliança entre os dois candidatos e marcou um dos momentos centrais do evento, que reuniu representantes da direita brasileira em Manaus.

Nikolas Ferreira reforça apoio à candidata

O deputado federal Nikolas Ferreira também pediu votos para a Professora Maria e criticou os adversários políticos na reta final da campanha.

“Vocês vão ter o privilégio de dar tchau para o PT duas vezes: no Brasil e no Amazonas. Porque a próxima governadora chama-se Professora Maria. E sabe quem vai ficar desempregado também? O Omar! Dia 25 é 22!”, declarou.

Anfitriã do evento, Professora Maria defendeu uma mudança de rumo para o Amazonas e o Brasil e reafirmou o alinhamento político com Flávio Bolsonaro.

“O Amazonas vai colocar Flávio Bolsonaro na Presidência da República e, junto com ele, nós vamos mudar esse Estado. É hora da mudança e o Amazonas vai votar 22. Vamos vencer e o Brasil vai dizer ‘fora, Lula’”, afirmou.

Flávio Bolsonaro apresenta compromissos para o Amazonas

Durante o ato, Flávio Bolsonaro abordou pautas que considera estratégicas para o estado, como segurança pública, combate às queimadas, recuperação da BR-319 e fortalecimento da Zona Franca de Manaus.

Na área de segurança, defendeu medidas mais rígidas contra a criminalidade e a violência sexual. Ao falar sobre a proteção de mulheres e crianças, declarou que pretende adotar punições mais severas contra estupradores e abusadores, incluindo a castração química.

Lideranças nacionais participam do Bloco do 22

A mobilização na Ponta Negra contou ainda com a participação do deputado federal Zé Trovão, além de Thiago Medina, Guilherme Kilter, Ulysses Moraes e do senador Marcel van Hattem, entre outras lideranças.

Zé Trovão destacou a dimensão do movimento e associou o ato à busca por mudanças políticas no país.

“O Bloco 22 está fazendo uma revolução em todo o Brasil, levando as pessoas a tomar as ruas. O Brasil quer uma reformulação, uma transformação, e isso está acontecendo agora. É uma revolução!”, afirmou.

O evento colocou Manaus no centro das articulações da direita na reta final da campanha de 2026. A estimativa de público de 150 mil pessoas foi atribuída à organização do ato.

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