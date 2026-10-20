ELEIÇÕES 2026

Ao lado de Eduardo Braga e outras lideranças, candidato reforçou a mobilização eleitoral e apresentou propostas para saúde, habitação e emprego.

A seis dias do segundo turno das eleições para o Governo do Amazonas, Omar Aziz reuniu 19 dos 24 deputados estaduais, o senador Eduardo Braga, deputados federais, vereadores e ex-prefeitos, entre eles Bi Garcia, em um grande ato político realizado na tarde desta segunda-feira (19), na Ponta Negra, em Manaus. O encontro demonstrou a articulação do candidato com lideranças políticas estaduais e municipais na reta final da disputa.

Apesar da vantagem registrada nas pesquisas, Omar pediu que os apoiadores não reduzam o ritmo da campanha e continuem buscando votos até domingo. “Não tem eleição ganha. Não tem esse negócio de comemorar com 60%. Eu quero é voto. Não tem que se acomodar com esse negócio de ‘já ganhou’”, afirmou.

A declaração marcou o tom da campanha: transformar a reunião com deputados, vereadores e lideranças municipais em mobilização nas ruas e junto aos eleitores nos últimos dias antes da votação.

Ao lado de Omar, o senador Eduardo Braga defendeu a retomada dos investimentos estaduais e apontou a saúde e a educação como prioridades para a próxima gestão. Ele criticou a situação da rede pública, mencionou as filas de atendimento e defendeu a construção de hospitais e maternidades, além da recuperação das unidades existentes.

Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado Adjuto Afonso falou em nome dos parlamentares e destacou a experiência administrativa de Omar, que governou o estado por quatro anos, entre 2010 e 2014. “Isso aqui é uma demonstração de apoio à sua candidatura. Todas as pessoas que estão aqui vieram porque querem apoiar a eleição do Omar”, afirmou Adjuto.

Em seu discurso, Omar apresentou propostas para as áreas de saúde, habitação, educação e geração de emprego. Na saúde, anunciou a intenção de construir três maternidades, um hospital geral e um hospital voltado à população idosa em Manaus. Para o interior, propôs sete hospitais regionais e maternidades, com o objetivo de ampliar o atendimento nos municípios e reduzir os deslocamentos de pacientes para a capital.

Na habitação, confirmou a meta de construir 40 mil moradias nos próximos quatro anos, com prioridade para o registro dos imóveis em nome das mulheres.

Para os jovens, propôs um programa de estágio remunerado de seis meses destinado a quem concluir o ensino médio, além da retomada de iniciativas de qualificação profissional voltadas às demandas do mercado de trabalho.

Omar também prometeu ampliar as políticas de assistência às pessoas com deficiência e às famílias responsáveis por seus cuidados, além de criar um programa estadual de tratamento para pessoas com dependência química.

LEIA MAIS:

Omar Aziz lidera com até 22 pontos de vantagem sobre Maria do Carmo em duas pesquisas