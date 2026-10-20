Flagrante

Imagens registradas em Cacau Pirêra mostram dois homens próximos às chamas; SSP-AM informou que não houve prisões no caso.

Manaus (AM) – Um drone flagrou, no dia 7 de outubro, dois homens suspeitos de atear fogo em uma área de vegetação próxima a residências no distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus.

No vídeo, os homens aparecem próximos ao local onde o fogo começa a se espalhar. Com o aumento das chamas, um deles se afasta, enquanto o outro se aproxima e coloca mais objetos sobre o fogo. Até o momento, as identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

O flagrante foi registrado cinco dias após um incêndio de grandes proporções atingir uma área de vegetação em Cacau Pirêra. Em 2 de outubro, moradores registraram chamas intensas que podiam ser vistas das margens do Rio Negro, em Manaus.

Queimadas afetam Manaus e municípios do interior

Desde o fim de agosto, incêndios florestais atingem diferentes pontos da Região Metropolitana de Manaus e do interior do Amazonas. Em Itacoatiara, um foco na região do Rio Urubu permaneceu ativo por mais de 40 dias. No município, outro incêndio atingiu a região do Lago do Canaçari e destruiu mais de 1,3 mil hectares.

Na capital amazonense, um incêndio em uma área de vegetação e descarte de lixo no Distrito Industrial II durou mais de 48 horas. A fumaça também atingiu municípios como Manacapuru e Autazes, prejudicando a qualidade do ar.

Os efeitos chegaram à rotina da população. Atividades ao ar livre e aulas foram suspensas em diferentes instituições de ensino, incluindo a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) apontaram 559 atendimentos de saúde relacionados à fumaça em Manaus entre 1º e 17 de outubro.

Governo federal amplia operação contra incêndios

No domingo (18), o governo federal anunciou o reforço das operações de combate às queimadas no Amazonas, com ampliação para 16 aeronaves, mobilização de quatro esquadrões de helicópteros, dois navios e mais brigadistas.

Também foi criado um Estado-Maior Conjunto para coordenar a atuação das Forças Armadas e dos órgãos envolvidos no combate aos incêndios. O anúncio ocorreu após uma reunião entre representantes dos governos federal e estadual, na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Na área da saúde, o governo anunciou a instalação de uma base descentralizada da Força Nacional do SUS em Manaus, prevista para terça-feira (20), para ampliar a resposta a possíveis impactos da fumaça sobre a população.

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