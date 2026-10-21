ELEIÇÕES 2026

Em encontros em Manaus, candidato defendeu qualificação profissional, estágio remunerado, ampliação da rede de saúde e construção de 40 mil moradias

O candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), apresentou propostas para educação, emprego, saúde, habitação e segurança pública durante uma série de encontros realizados nesta terça-feira (20), em Manaus.



Após uma reunião dedicada às demandas da população idosa, Omar participou de um encontro com lideranças políticas e estudantis no Studio5 Centro de Convenções, na zona Sul. Em seguida, esteve em um evento com o deputado Fausto Júnior (União Brasil), na avenida do Turismo, onde destacou propostas para ampliar os serviços públicos e melhorar as condições de vida das famílias amazonenses.

Educação e oportunidades para os jovens

No encontro com estudantes, Omar defendeu a ampliação do acesso à formação profissional, por meio de parcerias com o Instituto Federal do Amazonas (Ifam), a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e outras instituições de ensino. Também propôs novos cursos técnicos voltados às demandas do mercado de trabalho, incluindo inteligência artificial.



“A ideia é ampliar parcerias entre o governo estadual e as universidades para levar formação e oportunidades a diferentes regiões do estado. Jovens estudantes das comunidades mais isoladas devem ter as mesmas oportunidades que os da capital. Por isso, vamos construir mais escolas de tempo integral, criar mais cursos técnicos junto ao Cetam, incluindo o de IA para preparar nossa população jovem para o mercado de trabalho, especialmente as demandas da Zona Franca de Manaus”, explicou.



O candidato também reafirmou a proposta de criar um programa de estágio remunerado de seis meses para jovens que enfrentam dificuldades para ingressar no mercado de trabalho por falta de experiência.



“O Estado vai criar um estágio remunerado. Vamos pagar seis meses de estágio para que essa pessoa adquira a experiência. A oportunidade nós vamos ter que dar. O profissional se forma aqui e tem que trabalhar aqui. É preciso explorar toda a nossa capacidade com essa juventude que tem vontade de vencer”, afirmou.



Omar também incentivou a participação dos jovens na política e afirmou que a cobrança pelos compromissos assumidos deve continuar após as eleições.



“A comunidade tem que participar ativamente tanto no processo de escolha, mas principalmente no processo da cobrança. Hoje a juventude está aqui me ajudando, ano que vem, se eu estiver no governo, eu quero que vocês me cobrem aquilo que eu estou prometendo aqui. Sou um homem de palavra e cumpro o que falo”, declarou.

Saúde, moradia e segurança

Na avenida do Turismo, durante encontro com o deputado Fausto Júnior e apoiadores, Omar apresentou propostas para ampliar a rede de saúde, incluindo a construção de três maternidades, um hospital geral e uma unidade especializada no atendimento à população idosa.



“Nós vamos construir três maternidades, um hospital geral e um hospital especializado no atendimento à população idosa. Ninguém vai ficar sem atendimento, ninguém vai morrer em fila de espera. Estamos comprometidos em zerar a fila do Sisreg e atender a população com dignidade nas unidades públicas de saúde”, afirmou.



Na habitação, o candidato reafirmou a meta de construir 40 mil moradias, com atenção às famílias em situação de vulnerabilidade.



Para a segurança pública, Omar defendeu a convocação de candidatos aprovados em concursos e a realização de novas seleções para reforçar as forças policiais. Também propôs a retomada do programa Ronda no Bairro e o funcionamento das delegacias 24 horas por dia.



“A recuperação dos serviços públicos deve caminhar junto à criação de oportunidades, à qualificação profissional e à melhoria da qualidade de vida da população amazonense. Nossa prioridade será gerar oportunidades. Vamos transformar esses compromissos em ações de governo e manter a prestação de contas à população sobre os resultados”, declarou.

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