MERCADO IMOBILIÁRIO

O Parque Mosaico reúne comércio, unidade de saúde, áreas verdes e espaços empresariais em uma proposta de planejamento urbano.

A proximidade entre casa, trabalho e serviços essenciais está entre os fatores que podem tornar uma região mais atrativa para moradores e investidores. Em Manaus, o Parque Mosaico é um exemplo de planejamento urbano que integra áreas residenciais, comércio, serviços e espaços verdes.

Desenvolvido pela Mosaico Urbanismo, o bairro conta com estruturas como supermercado, academia, unidade de saúde e sede de um instituto de tecnologia.

Bairro planejado reúne moradia e serviços

O conceito de uso misto permite reunir diferentes atividades em uma mesma região, reduzindo a necessidade de deslocamentos para algumas tarefas cotidianas.

No Parque Mosaico, o supermercado Super Nova possui 2.200 metros quadrados de área construída. Já a Unidade de Saúde da Família Walid Aziz oferece atendimento de atenção primária. Além disso, o bairro abriga a sede do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), ampliando a presença de atividades empresariais na região.

Infraestrutura pode influenciar a valorização

Para avaliar o potencial de valorização de um imóvel, é importante observar não apenas a unidade, mas também a infraestrutura do entorno, a oferta de serviços, os acessos e a demanda por moradia.

A presença desses elementos pode contribuir para a atratividade de uma região. No entanto, não garante valorização automática. Por isso, a análise também deve considerar o preço de compra, a qualidade da construção e o desenvolvimento efetivo do bairro.

Planejamento urbano considera rotina dos moradores

De acordo com Pedro Ponciano, COO da Mosaico Urbanismo, o planejamento de um bairro precisa considerar como as pessoas utilizam os espaços no dia a dia.

Segundo ele, a integração entre moradia, comércio, serviços e áreas verdes pode facilitar a rotina dos moradores e criar condições para o desenvolvimento de novas atividades econômicas. O Parque Mosaico exemplifica essa proposta ao reunir diferentes usos urbanos em uma mesma região.

“Quando avaliamos um imóvel, precisamos olhar além da unidade e entender o que existe ao redor. Ter comércio, serviços, áreas verdes e oportunidades de trabalho próximos de casa pode fazer diferença na rotina e na escolha de onde morar. No Parque Mosaico, trabalhamos com essa visão de bairro planejado, integrando diferentes funções urbanas em um mesmo espaço”, afirma Pedro Ponciano.

Mais informações podem ser obtidas no Instagram @mosaicourbanismo ou no site www.mosaicourbanismo.com.br.

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