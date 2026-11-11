Legislação

Medida prevê bloqueio de sites, restrições ao Pix e restituição integral dos valores aos apostadores.

Em Manaus ou no interior do Amazonas, quem apostava numa casa com portaria viu o site sair do ar em 05/10/2026: «Dez dias após a data de publicação desta Medida Provisória, os agentes operadores de apostas deverão indisponibilizar o acesso aos sítios eletrônicos e as aplicações de internet destinados à oferta de apostas de quota fixa» (MP nº 1.394, de 25/09/2026, art. 7º). A regra alcança «agente sediado no exterior que as ofereça a pessoa localizada no território nacional» (art. 1º).

Principais dados da MP nº 1.394 no Amazonas

Dado Valor Fonte Em vigor 25/09/2026, «Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação» MP nº 1.394, art. 30 Portarias da SPA/MF Extintas em 25/10/2026, «ao término do prazo de trinta dias, contado da data de publicação desta Medida Provisória» MP nº 1.394, art. 4º

O que a lei proíbe e o que fica de fora

Modalidade Situação desde 25/09/2026 Fonte Aposta esportiva e cassino on-line «A proibição de que trata o caput abrange as apostas sobre eventos reais de temática esportiva e sobre eventos virtuais de jogos on-line» MP nº 1.394, art. 1º, § 1º Loterias estaduais de quota fixa Mesma proibição, concessões extintas no prazo do art. 4º MP nº 1.394, art. 2º, leitura da Cardmates Demais modalidades lotéricas autorizadas por lei Fora da proibição MP nº 1.394, art. 1º, § 2º, leitura da Cardmates

Seis sinais de site pirata

Sinal Regra Fonte Aceita aposta depois de 05/10/2026 Casas com portaria fechadas «sob pena de bloqueio» MP nº 1.394, art. 7º Pix para apostar passa Vedado «inclusive de pagamento instantâneo» MP nº 1.394, art. 14 Endereço sem .bet.br 185 domínios da lista da SPA/MF, todos .bet.br gov.br, Ministério da Fazenda Aplicativo instalado por link Lojas «deverão impedir a disponibilização de produtos ou serviços vedados por esta Medida Provisória» MP nº 1.394, art. 21 Rodapé sem razão social e CNPJ «nome empresarial e número de inscrição do fornecedor» Decreto nº 7.962, de 2013, art. 2º Bônus para apostar «adiantamento, antecipação, bonificação ou vantagem prévia», vedados às casas com portaria Lei 14.790, de 2023, art. 29, revogado pela MP nº 1.394

A lista das 85 empresas

Dado Valor Fonte Título «Empresas Autorizadas até a vigência da MP nº 1.394/2026» gov.br, Ministério da Fazenda, SPA/MF Atualizada 09/10/2026, 15h31 gov.br, SPA/MF Empresas e domínios 85 e 185, todos .bet.br gov.br, SPA/MF

Saldo parado, como pedir de volta

Situação Texto da MP Fonte Aposta sem resultado em 05/10/2026 «serão consideradas sem efeito, hipótese em que será assegurada ao apostador a restituição integral dos valores apostados, vedados descontos de qualquer natureza» MP nº 1.394, art. 7º, § 2º Prêmio já apurado «Será assegurado ao apostador o direito ao recebimento dos prêmios decorrentes de apostas cujo resultado tiver sido apurado até o término do prazo» MP nº 1.394, art. 7º, § 3º Devolução pelo banco «no prazo de sete dias, contado do recebimento das informações», 14/10/2026 na contagem da Cardmates MP nº 1.394, art. 9º Para onde vai «preferencialmente para a conta de origem dos recursos», «admitida a transferência para outra conta» MP nº 1.394, art. 9º, § 1º Apostador não localizado «conta específica na Caixa Econômica Federal» MP nº 1.394, art. 9º, § 3º Casa que atrasa «multa diária de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), até a sua efetiva regularização» MP nº 1.394, art. 8º, § 2º

Onde reclamar

Problema Onde Fonte Nada chegou depois dos sete dias «se nada chegou, primeiro o banco da conta de origem, depois a casa» Cardmates Pix ou taxa para liberar o saldo «vedados descontos de qualquer natureza» MP nº 1.394, art. 7º, § 2º Propaganda de aposta no celular ou na TV Procon ou consumidor.gov.br MP nº 1.394, art. 18; CDC, art. 56 Pix levado por golpe MED, no próprio banco, pedido em até 80 dias, análise em até 7 dias Banco Central Conta num site de fora da lista «suporte da casa e órgão da licença que ela declara, não há fluxo da MP» Cardmates

O registro das casas de apostas no Brasil da Cardmates traz a licença declarada ou «Não informada pela casa»; a página das casas de apostas legalizadas avisa que «não diz que a oferta dessas casas é legal no Brasil».

Perguntas de quem aposta no Amazonas

A proibição vale no Amazonas como no resto do país?

«Ficam proibidas, no território nacional», diz o art. 1º; o art. 2º alcança as loterias estaduais.

O saldo da casa que fechou volta inteiro?

«restituição integral dos valores apostados, vedados descontos de qualquer natureza» (MP nº 1.394, art. 7º, § 2º).

Quem devolve o saldo e em quanto tempo?

O banco, «no prazo de sete dias, contado do recebimento das informações» (art. 9º).

O Pix para um site de apostas ainda passa?

Vedado «inclusive de pagamento instantâneo, processar, liquidar ou viabilizar transações destinadas a loterias de aposta de quota fixa» (MP nº 1.394, art. 14).

A proibição é definitiva?

60 dias desde 25/09/2026, até 23/11/2026, «prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período» (Constituição, art. 62, § 3º).

+18. Jogo responsável: «Aposta não é renda e não recupera prejuízo. O Jogadores Anônimos atende em todo o país quem perdeu o controle» (aviso da Cardmates).