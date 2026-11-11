Em Manaus ou no interior do Amazonas, quem apostava numa casa com portaria viu o site sair do ar em 05/10/2026: «Dez dias após a data de publicação desta Medida Provisória, os agentes operadores de apostas deverão indisponibilizar o acesso aos sítios eletrônicos e as aplicações de internet destinados à oferta de apostas de quota fixa» (MP nº 1.394, de 25/09/2026, art. 7º). A regra alcança «agente sediado no exterior que as ofereça a pessoa localizada no território nacional» (art. 1º).
Principais dados da MP nº 1.394 no Amazonas
|Dado
|Valor
|Fonte
|Em vigor
|25/09/2026, «Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação»
|MP nº 1.394, art. 30
|Portarias da SPA/MF
|Extintas em 25/10/2026, «ao término do prazo de trinta dias, contado da data de publicação desta Medida Provisória»
|MP nº 1.394, art. 4º
O que a lei proíbe e o que fica de fora
|Modalidade
|Situação desde 25/09/2026
|Fonte
|Aposta esportiva e cassino on-line
|«A proibição de que trata o caput abrange as apostas sobre eventos reais de temática esportiva e sobre eventos virtuais de jogos on-line»
|MP nº 1.394, art. 1º, § 1º
|Loterias estaduais de quota fixa
|Mesma proibição, concessões extintas no prazo do art. 4º
|MP nº 1.394, art. 2º, leitura da Cardmates
|Demais modalidades lotéricas autorizadas por lei
|Fora da proibição
|MP nº 1.394, art. 1º, § 2º, leitura da Cardmates
Seis sinais de site pirata
|Sinal
|Regra
|Fonte
|Aceita aposta depois de 05/10/2026
|Casas com portaria fechadas «sob pena de bloqueio»
|MP nº 1.394, art. 7º
|Pix para apostar passa
|Vedado «inclusive de pagamento instantâneo»
|MP nº 1.394, art. 14
|Endereço sem .bet.br
|185 domínios da lista da SPA/MF, todos .bet.br
|gov.br, Ministério da Fazenda
|Aplicativo instalado por link
|Lojas «deverão impedir a disponibilização de produtos ou serviços vedados por esta Medida Provisória»
|MP nº 1.394, art. 21
|Rodapé sem razão social e CNPJ
|«nome empresarial e número de inscrição do fornecedor»
|Decreto nº 7.962, de 2013, art. 2º
|Bônus para apostar
|«adiantamento, antecipação, bonificação ou vantagem prévia», vedados às casas com portaria
|Lei 14.790, de 2023, art. 29, revogado pela MP nº 1.394
A lista das 85 empresas
|Dado
|Valor
|Fonte
|Título
|«Empresas Autorizadas até a vigência da MP nº 1.394/2026»
|gov.br, Ministério da Fazenda, SPA/MF
|Atualizada
|09/10/2026, 15h31
|gov.br, SPA/MF
|Empresas e domínios
|85 e 185, todos .bet.br
|gov.br, SPA/MF
Saldo parado, como pedir de volta
|Situação
|Texto da MP
|Fonte
|Aposta sem resultado em 05/10/2026
|«serão consideradas sem efeito, hipótese em que será assegurada ao apostador a restituição integral dos valores apostados, vedados descontos de qualquer natureza»
|MP nº 1.394, art. 7º, § 2º
|Prêmio já apurado
|«Será assegurado ao apostador o direito ao recebimento dos prêmios decorrentes de apostas cujo resultado tiver sido apurado até o término do prazo»
|MP nº 1.394, art. 7º, § 3º
|Devolução pelo banco
|«no prazo de sete dias, contado do recebimento das informações», 14/10/2026 na contagem da Cardmates
|MP nº 1.394, art. 9º
|Para onde vai
|«preferencialmente para a conta de origem dos recursos», «admitida a transferência para outra conta»
|MP nº 1.394, art. 9º, § 1º
|Apostador não localizado
|«conta específica na Caixa Econômica Federal»
|MP nº 1.394, art. 9º, § 3º
|Casa que atrasa
|«multa diária de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), até a sua efetiva regularização»
|MP nº 1.394, art. 8º, § 2º
Onde reclamar
|Problema
|Onde
|Fonte
|Nada chegou depois dos sete dias
|«se nada chegou, primeiro o banco da conta de origem, depois a casa»
|Cardmates
|Pix ou taxa para liberar o saldo
|«vedados descontos de qualquer natureza»
|MP nº 1.394, art. 7º, § 2º
|Propaganda de aposta no celular ou na TV
|Procon ou consumidor.gov.br
|MP nº 1.394, art. 18; CDC, art. 56
|Pix levado por golpe
|MED, no próprio banco, pedido em até 80 dias, análise em até 7 dias
|Banco Central
|Conta num site de fora da lista
|«suporte da casa e órgão da licença que ela declara, não há fluxo da MP»
|Cardmates
O registro das casas de apostas no Brasil da Cardmates traz a licença declarada ou «Não informada pela casa»; a página das casas de apostas legalizadas avisa que «não diz que a oferta dessas casas é legal no Brasil».
Perguntas de quem aposta no Amazonas
A proibição vale no Amazonas como no resto do país?
«Ficam proibidas, no território nacional», diz o art. 1º; o art. 2º alcança as loterias estaduais.
O saldo da casa que fechou volta inteiro?
«restituição integral dos valores apostados, vedados descontos de qualquer natureza» (MP nº 1.394, art. 7º, § 2º).
Quem devolve o saldo e em quanto tempo?
O banco, «no prazo de sete dias, contado do recebimento das informações» (art. 9º).
O Pix para um site de apostas ainda passa?
Vedado «inclusive de pagamento instantâneo, processar, liquidar ou viabilizar transações destinadas a loterias de aposta de quota fixa» (MP nº 1.394, art. 14).
A proibição é definitiva?
60 dias desde 25/09/2026, até 23/11/2026, «prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período» (Constituição, art. 62, § 3º).
+18. Jogo responsável: «Aposta não é renda e não recupera prejuízo. O Jogadores Anônimos atende em todo o país quem perdeu o controle» (aviso da Cardmates).